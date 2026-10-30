最快明年 B肝陽性免費驗病毒量

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，往往少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個肝炎陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，約省下兩千元。

明年民眾接受肝炎抽血篩檢，結果如為陽性，會再進行HBV DNA病毒量檢測。圖╱123RF

現有醫療量能 難以長期追蹤

立法院厚生會肝炎政策促進委員會昨日舉行第5次肝炎專家討論會議，與會專家認為，近幾年擴大B肝篩檢，僅靠現有專科醫療量能，難以承接陽性個案的長期追蹤，政府應建立基層與專科共同照護準則，運用肝臟纖維化指數（FIB-4）、HBV DNA病毒量及其他臨床資料進行風險管理。

我國肝癌防治推廣多年，C肝成效顯著，但B肝卻裹足不前，台北榮總醫學研究部主任黃怡翔表示，關鍵在於B肝陽性個案追蹤回診率偏低，到目前為止，門診仍可收治到肝腫瘤超過5公分的患者，顯示前端追蹤與轉介仍有待加強，需盡速建立高風險轉介指標。

委員會主任委員、台大教授高嘉宏表示，B肝為一種需要終生照顧的疾病，台灣於40年前實施幼兒B肝疫苗接種政策，成效顯著，40歲以下族群B肝盛行率不到1%，但年逾40歲者的盛行率高達一成，預估全台灣B肝帶原者近150萬人，均為肝癌高風險族群。

如何落實「基層B型肝炎陽性患者追蹤」，為肝癌防治的一大重點，高嘉宏說，希望讓所有B肝篩檢陽性個案均能接受HBV DNA病毒量檢測，評估疾病狀態，找出具有中高度致癌風險的患者，及早給予治療。

對於醫界請願，健保署副署長顏家瑞當場允諾，未來每個B肝陽性個案終生都有一次免費病毒量檢測，目前正在跑行政程序，將提交下一次共擬會議，交由專家討論決議，如果順利，最快明年初即可上路。

新制上路後，民眾接受肝炎篩檢時，會再多抽一管血液，結果如為陽性，就會進一步進行HBV DNA病毒量檢測。敦仁診所院長蕭敦仁表示，陽性個案得知自身病毒量高低，有助提高回診追縱意願，這也是基層醫師轉介患者的重要指標。

肝纖維化 立委籲高風險先篩

至於肝臟纖維化指數（FIB-4）是否能納入成人健診項目，國健署副署長林莉茹表示，如果全面納入成人預防保健項目，需要執行超音波人數恐破百萬，將嚴重衝擊現有醫療量能，且現有眾多國際指引並未將此列入一般民眾常規普篩。

立法院厚生會會長、立委陳菁徽則建議，採逐步納入方式，讓肝炎帶原、高血脂、糖尿病等高風險族群成為第一階段公費「肝臟纖維化指數」（FIB-4）篩檢對象，待評估風險預測成效及成本效益，再決定是否擴大篩檢範圍。

林莉茹表示，將持續評估糖尿病、代謝症候群等風險族群接受「肝臟纖維化指數」（FIB-4）篩檢，作為後續政策的重要參考依據。

現行B肝患者若沒有肝硬化，健保給付抗病毒藥物有3年上限，許多患者停藥後沒有持續追蹤，反而增加復發與惡化風險。秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞指出，B肝治療困難在於現有藥物多半無法完全根除病毒，患者需要長期服藥。

「B肝停藥後要怎麼追蹤？」牟聯瑞說，目前健保對未肝硬化患者設有用藥3年須停藥限制，若患者未由肝膽腸胃專科醫師持續追蹤，可能出現監測漏洞，恐造成病情惡化、出現較大問題。若要落實停藥制度，應建立完善的追蹤機制，必須加強基層醫療人員的教育訓練，確保患者停藥後仍能定期監測病情，及早發現復發或其他異常。

牟聯瑞建議，健保可考慮適度延長治療期間，並運用B肝表面抗原、核心相關抗原等指標，評估患者停藥後的復發風險。