台鐵假期今開賣！攜手雄獅、易遊網等4大業者 火車票、住宿一次搞定

國內旅遊再添新選擇！台鐵公司29日推出「台鐵假期」，攜手雄獅旅行社、易遊網、Klook及KKday等4大旅遊業者，整合火車票、飯店住宿、景點門票、交通接駁及美食體驗，推出一站式套裝旅遊產品，讓旅客免去分別訂購交通、住宿及行程的繁瑣程序。相關產品自今天中午12時起，陸續於台鐵官網及合作旅行社平台上架開賣。

台鐵表示，「台鐵假期」以火車旅遊為核心，結合合作旅行社的旅遊資源，提供火車票搭配旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接送及美食體驗等套裝服務，旅客可依照需求選擇不同產品，並享有套裝優惠價格，藉此拓展鐵道旅遊市場，帶動國內觀光發展。

交通部主任秘書沈慧虹表示，推動觀光升級與綠色低碳出行是交通部的重要發展方向，透過「火車加在地遊程與接駁」的一站式整合，可降低民眾規劃旅程的門檻，帶動地方觀光產業發展，也有助於紓解假日公路及景區交通壅塞，引導民眾改搭火車，以低碳方式深入體驗台灣各地風景與人文特色。

台鐵公司董事長鄭光遠表示，鐵路不僅是串聯城鄉的交通骨幹，也是旅客探索台灣的重要載體。「台鐵假期」結合台鐵環島運輸網絡與觀光列車資源，並攜手民間旅遊業者，將火車票與住宿、美食、景點及最後一哩路接駁服務整合，盼打破搭火車僅為抵達目的地的傳統印象，讓車站成為旅程起點，逐步打造國內外旅客探索台灣的旅遊品牌。

台鐵指出，此次合作除服務國內旅客，也希望透過便利的一站式旅遊產品，吸引更多國際旅客走訪台灣各地，深入體驗地方風光與人文特色。民眾可自今天中午12時起，至台鐵官網及雄獅旅行社、易遊網、Klook、KKday等合作平台查詢相關套裝行程與優惠內容。