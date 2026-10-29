對抗「菜瓜布肺」研究登國際期刊！ 中醫大附醫：外泌體效能增3.3倍

中國醫藥大學附設醫院為改善肺纖維化，成功開發「仿生呼吸動態拉伸培養平台」，透過模擬肺部規律伸縮的環境，訓練幹細胞產生更具修復潛力的外泌體。研究發現，外泌體中具抗纖維化功能的miR-30含量提升約3.3倍，並在動物實驗中觀察到有減少肺部纖維化及發炎反應，研究成果已刊登於國際生醫材料頂尖期刊「Biomaterials」。

肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，會讓肺部組織逐漸變硬、失去彈性，患者常出現持續乾咳、呼吸困難等症狀，嚴重時甚至需要肺臟移植，其中，特發性肺纖維化較常發生於中高齡族群，吸菸、有家族病史者風險較高。

中醫大附醫院長周德陽指出，目前臨床治療方式主要在於延緩疾病惡化，仍難以讓纖維化組織恢復正常。如何減少肺部纖維化、促進受損組織修復，成為醫學界努力的重要方向。

周德陽帶領外科系副院長方信元、胸腔外科醫師陳建勳，以及異種移植轉譯研發中副主任心謝明佑團隊，成功開發「仿生呼吸動態拉伸培養平台」，運用特殊3D生物支架，搭配模擬呼吸節律的規律拉伸技術，讓幹細胞在接近肺部的動態環境中生長，如同讓細胞接受「呼吸訓練」。

研究結果發現，經過特殊培養的幹細胞，所分泌的外泌體含有更多具抗纖維化作用的miR-30，其含量約為傳統靜態培養的3.3倍，展現提升外泌體修復功能的潛力。

陳建勳說明，這些外泌體進入受損肺組織後，能抑制造成纖維化的細胞過度活化，減少膠原蛋白堆積；另一方面則可調節免疫細胞，將促進發炎的反應轉向有利於組織修復的狀態，同時改善受損細胞的粒線體功能。

周德陽強調，目前成果仍屬動物實驗階段，未來團隊將持續進行安全性與療效驗證，推動臨床轉譯，期望為肺纖維化患者帶來新的治療選擇。