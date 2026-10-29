台北醫院新院長王裕煒走馬上任 開創急重症醫療新局

衛福部台北醫院今舉辦院長交接，台北醫院院長鄭舜平6年任期屆滿，與衛福部醫福會副執行長王裕煒職務對調。王裕煒說，醫院永續發展不只仰賴先進設備與完善制度，需要全體同仁專業投入，將重視人才培育、跨專業合作及幸福職場，深化智慧醫療與綠色永續。

鄭舜平6年任內帶領團隊推動的醫療建設與轉型成果，台北醫院近年積極提升急重症醫療量能，以數位轉型及綠色轉型為發展雙軸，在醫療品質、智慧治理、永續發展與幸福職場等面向獲肯定。

衛福部長石崇良今見證交接，他介紹王裕煒畢業於台灣大學醫學系，取得高雄醫學大學公共衛生碩士，曾任衛福部台東醫院副院長、新營醫院院長，及衛福部醫福會副執行長，兼具臨床醫療、醫院經營及中央衛生政策推動經驗。任職醫福會期間，參與推動「健康台灣深耕計畫」階段成果發表、督導偏鄉醫療精進及醫療照護數位轉型相關計畫，並於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害救援期間，協調光復鄉醫療站成立與醫療資源調度，展現跨機構整合、公共衛生應變及醫療資源協調能力。

石崇良期許王裕煒發揮過去在醫院管理、公共衛生政策及跨院資源整合的經驗，持續精進台北醫院急重症照護、智慧醫療與綠色永續發展。尤其急重症大樓建設持續推進，除了完善硬體設施，更須同步做好醫療設備、專業人力、服務流程與營運整備，確保未來新大樓能充分發揮醫療服務效益，滿足地區民眾日益增加的健康照護需求。

王裕煒表示，台北醫院肩負守護新莊、五股、泰山及周邊地區民眾健康的重要使命，歷任院長與全院同仁多年來共同努力，讓醫院在醫療專業、智慧治理及永續發展方面累積豐厚成果。面對醫療環境快速變遷與人口高齡化挑戰，未來將以病人安全、醫療品質及醫療團隊發展為核心，持續強化急重症照護與跨科整合服務，運用數位科技優化醫療流程、提升服務效率，並結合社區健康促進、長期照顧及公共衛生任務，讓醫療服務更貼近民眾需求。