金門直航韓國清州首航…106名韓客抵金 180名在地民眾出遊

金門—韓國清州雙向包機今天晚間正式首航，首班航機載送106名韓國旅客抵達金門，另有180名金門鄉親搭機前往韓國清州，金門透過雙向包機拓展東北亞觀光市場，繼富國島、汶萊、芽莊等航線後，再將國際觀光版圖延伸至韓國，縣府並預告11月5日將迎來馬來西亞吉隆坡雙向包機。

迎接首航班機，金門尚義機場特別安排水門禮，由兩側消防車噴射水柱形成拱門，象徵歡迎與祝福，現場並有天震團舞獅團演出。縣府觀光處長許績鑫代表縣長陳福海接機，致贈韓國旅客金門限定文創紀念品，讓旅客一下機就感受金門的熱情與在地文化。

陳福海表示，縣府近年持續推動國際包機，拓展金門與海外城市的觀光交流，此次清州航線開通，代表金門的國際觀光布局從東南亞進一步延伸至東北亞，希望透過直航包機吸引更多海外旅客造訪，體驗金門的戰地歷史、閩南文化與自然生態，進而帶動旅宿、餐飲及相關觀光產業發展，提升金門在國際旅遊市場的能見度。

許績鑫指出，清州雙向包機是縣府參與境外旅遊推介、拓展國際客源的成果之一，不僅提供兩地旅客更便捷的交通選擇，也有助旅行業者規劃多元旅遊商品，促進雙方觀光產業交流。繼清州航線後，吉隆坡雙向包機預計11月5日啟航，縣府將持續與航空公司及旅行業者合作，加強國際行銷、拓展境外客源，並努力推動航線穩定發展，朝常態化營運目標邁進。

參與首航的民眾認為，直航最大的優點就是省時又方便，過去從金門出發到國外旅遊，往往得先搭機飛往台灣本島，再轉搭國際線，不僅舟車勞頓，還得配合不同航班安排交通時間，另要花費多一晚的住宿費，如今有了金門直飛清州的包機，可以省去往返台灣轉機的麻煩，對離島居民而言是一大便利。

除了拓展航線，縣府也持續完善國際旅客服務，透過「金門觀光旅遊網」及「金門行動旅服」等數位平台，提供景點、交通與遊程資訊及智慧導覽服務，協助旅客規劃行程，未來將結合金門特色遊程與國際行銷，提升觀光服務品質，期盼讓更多國際旅客走進金門，帶動地方觀光產業發展。

金門—韓國清州雙向包機今天晚間正式首航，首班航機載送106名韓國旅客抵達金門，縣府觀光處長許績鑫到場接機，並致贈韓國旅客金門限定文創紀念品。圖／民眾提供