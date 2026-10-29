全台三大石化聚落皆檢出微塑膠 綠色和平籲長期監測與納入環評

國際環境組織綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，均檢出微塑膠，約半數塑膠顆粒材質與周邊產業高度吻合，另在空氣樣品中檢出常用於塑膠等材料、作為塑化劑與阻燃劑的有機磷酸酯（OPEs）。高雄林園情況尤其顯著，三次採樣的核心區與下風處疑似微塑膠濃度，均高於同期對照背景點。

考量林園面臨新四輕擴建案，記者會昨持別選在高雄舉辦，綠色和平會同中原大學環境工程學系副教授江政傑、屏科大環境工程與科學系系主任暨永續能源與氣候變遷研究中心主任趙浩然公布調查結果，並呼籲政府建立長期監測與溯源機制，將新興汙染物與累積納入石化開發環評項目。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，過去大眾對石化產業空汙的關注多集中於揮發性有機物、PM2.5等傳統空氣汙染物，這次調查顯示，石化產業在生產製造過程已經開始產生微塑膠，屬於新興汙染物、尚未被常規監測充分涵蓋。

調查指出，三地45件空氣樣品之中，共觀察2460顆疑似微塑膠，其中299顆經光譜確認為合成聚合物，以碎片與纖維較為普遍，且核心區與下風處濃度多高於背景點；在確認的299顆塑膠顆粒中，160顆材質與周遭產業生產或使用的材料類型相近。三地空氣微粒中也均檢出OPEs，雲林最高，其次為高雄、桃園。

此外，高雄林園在夏秋冬三次採樣中，核心區與下風處的疑似微塑膠濃度，都高於同期背景點。下風處工業相關的塑膠顆粒占比皆高於上風處。

江政傑進一步說明，微塑膠調查過去沒人做過，三地的微塑膠情況差不多，產業區域下風處有增加趨勢，四成至五成跟一些石化廠商類似，代表他們是空氣中微塑膠的可能來源，微塑膠種類會受區域產業影響。不管是微塑膠或有機磷酸酯（OPEs），位於下風處濃度偏高。

趙浩然表示，微塑膠非常小，研究顯示人體肺部檢出微塑膠，實驗亦顯示尼龍纖維及其釋出物可能影響呼吸道細胞的分化與修復。另外有機磷阻燃劑在環境使用非常廣泛，兒童的OPEs吸入量約為成人的2.39倍，這次調查透露兩個訊息，雖然濃度不高但卻都能被測到，這不是一件好事，雖以濃度來看不用過度恐慌，卻會在周遭不斷侵蝕下一代健康。

高市環保局回應，高雄每年均成立石化業稽查專案，對於儲槽、排放管道、冷卻水塔、裝載操作設施、廢水處理設施及設備元件等汙染單元，執行全面性及深度稽查，輔導業者導入無洩漏型元件、加強裝卸作業揮發性有機物回收、落實廢水處理設施加蓋及廢水貯槽密閉管理等環保措施，以減少製程及設備逸散汙染，並與環境部持續關注空氣中新興汙染物議題。

綠色和平與中原大學環境工程學系副教授江政傑團隊合作，於2025年8月、10月至11月及2026年1月，在三處產業聚落的核心區、上下風處、周邊社區及背景點進行三次空氣採樣，三地均確認有微塑膠存在。會中呼籲高雄市政府與環境部要求開發單位，將新興汙染物的背景調查、潛在來源、可能新增汙染及居民健康暴露納入環評。

綠色和平會同中原大學環境工程學系調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，今在高雄開者會公布，三地均檢出微塑膠。記者徐白櫻／攝影

國際環境組織綠色和平調查桃園觀音、雲林麥寮及高雄林園三處石化產業聚落周邊空氣，今在高雄公布調查結果。圖／綠色和平提供