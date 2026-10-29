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資深眼科醫月薪僅5萬？他怒轟「侮辱價」拒挖角 網嚇壞：誰敢填醫學系

聯合新聞網／ 綜合報導
台南眼科醫師王志盟原訂11月轉職柳營奇美醫院，未料院方開出的待遇竟是首年月薪僅保障5萬元，第二年起更取消底薪，全靠看診、治療及手術抽成計薪，讓他氣得痛批根本是「侮辱價」，決定放棄轉職。圖／AI生成
台南眼科醫師王志盟原訂11月轉職柳營奇美醫院，未料院方開出的待遇竟是首年月薪僅保障5萬元，第二年起更取消底薪，全靠看診、治療及手術抽成計薪，讓他氣得痛批根本是「侮辱價」，決定放棄轉職。圖／AI生成

醫師也要靠業績賺薪水？台南眼科醫師王志盟原訂11月轉職柳營奇美醫院，未料院方開出的待遇竟是首年月薪僅保障5萬元，第二年起更取消底薪，全靠看診、治療及手術抽成計薪，讓他氣得痛批根本是「侮辱價」，決定放棄轉職。

王志盟29日在Threads發文表示，自己原本任職於部立新營醫院眼科，先前已向許多病患預告，將於11月轉往柳營奇美醫院看診，未料院方直到近日才告知具體薪資條件，讓他難以接受。

根據王志盟說法，柳營奇美醫院原本計畫聘任他擔任資深主治醫師，每周安排4節門診，第一年每月保障薪資為5萬元，但任職滿一年後，便不再提供固定底薪，改由看診人數、檢查治療及手術抽成決定收入。

王志盟坦言，經過一整晚思考，最終決定拒絕這份工作，「不接受『柳營奇美私立財團醫院』的『侮辱價』月薪」；至於原先任職的新營醫院，他也已經離職，無意再回頭任職，如今面臨暫時沒有工作的情況。

王志盟也向原先約定好看診的病患致歉，表示因轉職計畫突然生變，自己「不得不賦閒在家」，暫時無法繼續提供診療服務，請有就醫需求的病友另尋醫師，並盼大家協助轉知消息。

他也在文末感嘆，部分主治醫師缺乏《勞動基準法》保障，若每月沒有固定底薪，只能仰賴看診和手術收入，遇上病患較少的淡季，或是尚未累積知名度的醫師，生計恐怕更加困難，「只能算是苟活於亂世」。

見此，網友也紛紛替醫師抱不平，直呼「把醫師當業務員了？比房仲還慘」、「5萬超誇張，我看以後大學第一志願誰敢填醫學系，都是菩薩來的」、「醫生月薪才5萬是在侮辱誰？我以為醫生月薪都10萬以上欸，看每個醫生都在過勞」、「月薪5萬元是乞丐價碼，辛苦了」、「零底薪是什麼狀況？保險跟房仲都還有保障底薪」、「自己開業了啊，幹嘛在大醫院受苦」。

另外，根據TVBS獨家報導指出，王志盟接受專訪時透露，其他醫院曾向他提出月薪18萬元的待遇，相較之下，柳營奇美醫院僅提供首年月薪5萬元的保障，讓他難以接受。他進一步說明，院方提出的計薪方式與看診人數有關，若依看診量計算出的薪資超過5萬元，才能領取更高金額。然而，雙方尚未正式簽約，薪資條件也缺乏白紙黑字的保障，讓他擔心未來收入可能受到影響。

至於院方對相關爭議的回應，多家媒體詢問院方，柳營奇美醫院都未予回應。

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