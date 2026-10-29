快訊

台積電秦永沛首揭40奈米研發內幕 成立夜鷹部隊半年宣告失敗

剛送走癌逝母親…兒返家撞見「62歲男硬上遺體」驚悚一幕 判刑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷機場跑道驚見天坑！華航機輪卡住動彈不得 現場畫面曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／乘客heyitsninala授權提供
華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／乘客heyitsninala授權提供

華航空CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈，機長原廣播需確認飛機是否有問題，最後宣布「管制離機」，乘客只能在曼谷多停留一晚，相關影像曝光後，引發熱議。華航表示，航機檢查確認安全無虞，後續也安排旅客餐飲、住宿及交通接駁。

不少民眾於社群發文指出，原定28日晚間搭乘華航CI840曼谷飛高雄的波音737-800客機，但航機滑行至02R跑道頭，準備進行起飛程序時，航機的主起落架（main landing gear）竟卡進跑道的柏油路面，整架飛機當場卡死、動彈不得。

根據泰國航空粉絲專頁Outsider's Aviation公開的照片可見，該華航客機的機輪卡進下陷破裂的跑道坑洞中，並有一群機場工作人員則圍在周邊。

乘客heyitsninala表示，飛機在跑道滑行準備起飛時，感受到很明顯的晃動及顛簸，突然機長廣播指出，因飛機滑出跑道，機場正在確認飛機是否有問題或需要檢修，結果在跑道上等了快2小時。

原PO指出，飛機就滑行退回停機坪，下機驚訝發現「跑道竟破了一個大洞」，其他乘客看到後也直呼「好險沒飛」，但也直呼，原定28日晚間6時35分的航班，搞到隔日凌晨2時5分才到飯店休息。

對此，華航說明，10月28日CI840曼谷飛往高雄航班，因曼谷機場跑道受損影響航機運行，並考量高雄機場宵禁，航班改至隔日出發，航機經檢查確認安全無虞。

華航表示，在航班出發前，本公司盡全力妥善照顧旅客，安排餐飲、住宿與交通接駁，造成不便祈請見諒，也感謝旅客的理解與配合。

華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專
華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專

華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專
華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專

華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專
華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專

曼谷 華航 天坑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曼谷機場跑道突凹陷 客機「機輪卡洞」動不了…華航回應了

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

巴基斯坦對台禁飛令急轉彎！長榮客機首架飛越領空 其他航班仍繞道

為省油錢帶40公升汽油跨國度蜜月！新婚夫妻曼谷違停驚動拆彈小組 慘遭罰款

相關新聞

未來一周3波東北季風接力 30日基隆北海岸、東北部有雨

氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，11月2日又一波東北季風增強，桃園以北、東半部有...

睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

爬樓梯越來越喘、睡覺得墊高枕頭，可能不只是體力變差！營養功能醫學專家劉博仁提醒，心臟衰竭初期的症狀容易被誤認為老化，尤其出現5種身體變化時，應提高警覺，及早就醫檢查。

華航2027月曆飛閱787夢幻時刻 限量贈送2方式取得

中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題，12個月份揭開華航職人專業及服務的時刻畫面，該月曆還有掛歷及桌曆設計。獲取方式仍以限量贈送方式，即日起陸續發送華夏晶鑽、翡翠會員，11月6日至9日民眾參加華航於ITF旅展現場活動也有機會獲得。

打牛奶針治療失眠成癮…石崇良：非常規治療藥物 恐違「醫療法」

新北市疑有診所為失眠病人施打牛奶針，衛福部長石崇良今受訪回應，異丙酚俗稱牛奶針是麻醉藥物，並非歸類在常規失眠治療用藥指引中，再重申一次，這是麻醉藥使用上會有風險，不排除會全面普查醫療院所使用狀況，醫療的本質是以病人安全為基礎。

漏油延誤？乘客機上睡3小時驚醒還在台灣 華航：機務訊號異常

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

曼谷機場跑道驚見天坑！華航機輪卡住動彈不得 現場畫面曝光

中華航空CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈，機長原廣播需確認飛機是否有問題，最後宣布「管制離機」，乘客只能在曼谷多停留一晚，相關影像曝光後，引發熱議。華航表示，航機檢查確認安全無虞，後續也安排旅客餐飲、住宿及交通接駁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。