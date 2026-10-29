曼谷機場跑道驚見天坑！華航機輪卡住動彈不得 現場畫面曝光

中華航空CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈，機長原廣播需確認飛機是否有問題，最後宣布「管制離機」，乘客只能在曼谷多停留一晚，相關影像曝光後，引發熱議。華航表示，航機檢查確認安全無虞，後續也安排旅客餐飲、住宿及交通接駁。

不少民眾於社群發文指出，原定28日晚間搭乘華航CI840曼谷飛高雄的波音737-800客機，但航機滑行至02R跑道頭，準備進行起飛程序時，航機的主起落架（main landing gear）竟卡進跑道的柏油路面，整架飛機當場卡死、動彈不得。

根據泰國航空粉絲專頁Outsider's Aviation公開的照片可見，該華航客機的機輪卡進下陷破裂的跑道坑洞中，並有一群機場工作人員則圍在周邊。

乘客heyitsninala表示，飛機在跑道滑行準備起飛時，感受到很明顯的晃動及顛簸，突然機長廣播指出，因飛機滑出跑道，機場正在確認飛機是否有問題或需要檢修，結果在跑道上等了快2小時。

原PO指出，飛機就滑行退回停機坪，下機驚訝發現「跑道竟破了一個大洞」，其他乘客看到後也直呼「好險沒飛」，但也直呼，原定28日晚間6時35分的航班，搞到隔日凌晨2時5分才到飯店休息。

對此，華航說明，10月28日CI840曼谷飛往高雄航班，因曼谷機場跑道受損影響航機運行，並考量高雄機場宵禁，航班改至隔日出發，航機經檢查確認安全無虞。

華航表示，在航班出發前，本公司盡全力妥善照顧旅客，安排餐飲、住宿與交通接駁，造成不便祈請見諒，也感謝旅客的理解與配合。

華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專

華航CI840曼谷飛往高雄的客機，原定28日晚間於曼谷起飛，卻因機場跑道塌陷導致機輪卡在跑道上的坑洞，無法動彈。圖／截自Outsider's Aviation臉書粉專