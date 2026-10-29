醫師公聯會談護理薪資增3至5萬遭抨擊 石崇良解釋：可能認定方式不同

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國受訪提及，賴清德總統上任後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，並在AI幫忙下，6分鐘就能交班等語，引發基層護理師反彈。衛福部長石崇良今回應，大家可能也有不同的切入點，不過重要任務是將醫護人員薪資提高。

陳相國上Podcast節目「博音」專訪，主要談補助65歲以上長者健保費造成的衝擊，粗估補貼支出達400億元，政府若有經費餘裕，應投入醫療資源。但他提及護理師平均已加薪3萬至5萬元，並在AI幫忙下，6分鐘就能交班，節目於本周播出後，引發基層護理人員反彈。

石崇良今受訪表示，陳相國目前人在國外，不過一直保持聯絡，也相信加薪3萬至5萬元，不是全面性狀況，關於薪資的認定方式，大家可能也有不同的切入點。有的看固定薪資，有的是看總收入，有的是看年薪，大家的看法都不一樣。

石崇良說，最重要的任務就是不只是護理人員，所有的醫事人員薪資都要提高。所以包括經費挹注、各項支付都提高，希望能夠真正反映在人員薪資上面。