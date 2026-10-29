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肝癌防治新突破！B肝陽性個案享有一次公費病毒量檢驗 可省兩千

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
立法委員陳菁徽國會辦公室與立法院厚生會肝炎政策促進委員會召開第五次專家會議，集結政府、立法院及醫界代表，聚焦建立基層B肝照護SOP、FIB-4風險評估及擴大B肝治療給付等三大政策方向，加速達成WHO 2030消除病毒性肝炎目標。圖／厚生會提供
立法委員陳菁徽國會辦公室與立法院厚生會肝炎政策促進委員會召開第五次專家會議，集結政府、立法院及醫界代表，聚焦建立基層B肝照護SOP、FIB-4風險評估及擴大B肝治療給付等三大政策方向，加速達成WHO 2030消除病毒性肝炎目標。圖／厚生會提供

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，常少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個B肝陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，省下兩千元。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會今舉行第五次肝炎專家討論會議，與會專家認為，近幾年，擴大B肝篩檢，僅靠現有專科醫療量能，難以承接陽性個案的長期追蹤，政府應建立基層與專科共同照護準則，運用肝臟纖維化指數（FIB-4）、HBV DNA病毒量及其他臨床資料進行風險管理。

我國肝癌防治推廣多年，C肝成效顯著，但B肝卻裹足不前，台北榮總醫學研究部主任黃怡翔表示，關鍵在於B肝陽性個案的追蹤回診率偏低，到目前為止，門診仍可收治到肝腫瘤超過五公分的患者，顯示前端的追蹤與轉介仍有待加強，需儘速建立高風險轉介指標。

委員會主任委員、台大教授高嘉宏表示，B肝為一種需要終生照顧的疾病，台灣於40年前實施幼兒B肝疫苗接種政策，成效顯著，40歲以下族群B肝盛行率不到1%，但年逾40者盛行率高達一成，預估全台灣B肝帶原者近150萬人，均為肝癌高風險族群。

如何落實「基層B型肝炎陽性患者追蹤」，為肝癌防治的一大重點，高嘉宏表示，希望讓所有B肝篩檢陽性個案均能接受HBV DNA病毒量檢測，評估疾病狀態，找出具有中度高度致癌風險的患者，及早給予治療。

對於醫界請願，健保署副署長顏家瑞當場允諾，未來每個B肝陽性個案終生都有一次免費的病毒量檢測，目前正在跑行政程序，將提交下一次共擬會議，交由專家討論決議，如果順利，最快明年初即可上路。

新制上路後，民眾接受肝炎篩檢時，會再多抽一管血液，結果如為陽性，就會進一步進行HBV DNA病毒量檢測。敦仁診所院長蕭敦仁表示，陽性個案得知自身病毒量高低，有助於提高回診追縱意願，這也是基層醫師轉介患者的重要指標。

至於肝臟纖維化指數（FIB-4）是否能納入成人健診項目，國健署表示，如果全面納入成人預防保健項目，需要執行超音波的人數恐破百萬，將嚴重衝擊現有醫療量能，且現有眾多國際指引並未將此列入一般民眾常規普篩。

立法院厚生會會長陳菁徽立委則建議，採逐步納入方式，讓肝炎帶原、高血脂、糖尿病等高風險族群成為第一階段公費「肝臟纖維化指數」（FIB-4）篩檢對象，待評估風險預測成效及成本效益，再決定是否擴大篩檢範圍。

國健署副署長林莉茹表示，將持續評估糖尿病、代謝症候群等風險族群接受「肝臟纖維化指數」（FIB-4）篩檢，作為後續政策的重要參考依據。

在治療上，衛福部次長莊人祥表示，健保署放寬B肝抗病毒藥物給付條件，已於10月15日通過健保藥物共擬會議，將提升治療可近性。

健保署副署長顏家瑞指出，B肝抗病毒藥物給付條件放寬為「符合肝纖維化F2以上、HBV DNA達2,000 IU/mL以上，且ALT高於正常值上限等條件，將可納入治療」；確診肝癌且可檢測到血清HBV DNA者，則可長期用藥。

此外，停藥前3個月內，將以一次HBcrAg搭配HBsAg定量檢驗，取代一次HBV DNA檢測，並請學會協助評估放寬處方醫師資格，提升治療可近性。

義大醫院研究副院長許耀峻分享全國性資料初步分析，3萬4550名B肝相關肝細胞癌成人患者中，68.7%在肝癌診斷前未有抗病毒藥物處方紀錄，顯示在肝纖維化、硬化等病程發展過程中，並未獲得妥善醫療照護；在至少一年肝病照護紀錄的未治療患者中，83.8%未有HBV DNA檢測紀錄。

許耀峻說，該項研究雖無法判定所有未治療患者均符合治療條件，但反映B肝照護及評估仍有缺口，前端國健署篩檢、後端健保醫療、醫療院所之間出現了斷裂，漏接了不少陽性個案。建議B肝防治措施應納入病毒量評估及治療銜接，讓HBsAg陽性後直接銜接HBV DNA檢驗，減少患者流失。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，增加FIB-4評估及HBV DNA檢測有其必要性，讓患者有機會及早接受治療。他提醒，病毒量可能隨時間波動，除首次檢驗外，仍須明確規範後續檢測時機，並建議當患者ALT超出正常值上限時，銜接HBV DNA檢測，作為進一步評估治療的依據。

國立陽明交通大學醫學院講座教授兼主任吳俊穎強調，肝炎患者的長期追蹤應納入FIB-4，運用年齡、肝功能與血小板數值，初步評估肝纖維化風險，作為基層風險分層、安排追蹤及轉介專科的依據，及早找出需要進一步評估與治療的患者。

立法院厚生會副會長王正旭表示，建議國健署將血小板檢驗增列為成人健檢項目，結合既有的年齡與肝功能資料，自動計算及呈現FIB-4指數，並搭配異常提醒與轉介追蹤機制，讓高風險個案及早進入照護。

秀傳醫療體系副總裁牟联瑞指出，基層院所的超音波設備與訓練有所差異，應建立明確的風險分層與轉診機制。FIB-4偏高的患者，應轉介胃腸肝膽專科進一步評估；低風險患者則由基層持續追蹤，出現異常時及時轉診。除提升患者病識感，也須加強基層醫師的風險辨識與轉診教育，讓高風險患者及早接受適切檢查，避免延誤肝癌診斷。

陳菁徽委員指出，B肝患者常因沒有明顯症狀而忽略定期追蹤，主管機關應積極推動FIB-4檢驗指標納入B肝照護之中，並建議運用既有健保資料自動計算，結合異常警示與回診提醒，及早辨識高風險患者。同時，應透過照護誘因與獎勵，強化基層追蹤及照護銜接，避免患者因無症狀而中斷追蹤，降低肝病惡化及死亡風險。

厚生基金會執行長陳柏同表示，感謝健保署調升肝炎P4P照護支付，讓去年專家會議提出的建議已有具體進展。期待主管機關加速建立基層B肝照護SOP、推進FIB-4風險評估，並落實治療給付放寬，完善B肝照護與治療。基金會將持續匯集專家與醫療現場意見，促進政策溝通，共同推動B肝防治。

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