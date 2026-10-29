肝癌防治新突破！B肝陽性個案享有一次公費病毒量檢驗 可省兩千

衛福部擴大公費B、C型肝炎篩檢，全國每年近百萬人次接受此項公費篩檢，但檢驗報告只呈現陽性、陰性，對陽性個案來說，因無症狀，常少了回診追蹤動力。健保署於立院厚生會會議允諾，每個B肝陽性個案均可享有一次免費病毒量檢驗，省下兩千元。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會今舉行第五次肝炎專家討論會議，與會專家認為，近幾年，擴大B肝篩檢，僅靠現有專科醫療量能，難以承接陽性個案的長期追蹤，政府應建立基層與專科共同照護準則，運用肝臟纖維化指數（FIB-4）、HBV DNA病毒量及其他臨床資料進行風險管理。

我國肝癌防治推廣多年，C肝成效顯著，但B肝卻裹足不前，台北榮總醫學研究部主任黃怡翔表示，關鍵在於B肝陽性個案的追蹤回診率偏低，到目前為止，門診仍可收治到肝腫瘤超過五公分的患者，顯示前端的追蹤與轉介仍有待加強，需儘速建立高風險轉介指標。

委員會主任委員、台大教授高嘉宏表示，B肝為一種需要終生照顧的疾病，台灣於40年前實施幼兒B肝疫苗接種政策，成效顯著，40歲以下族群B肝盛行率不到1%，但年逾40者盛行率高達一成，預估全台灣B肝帶原者近150萬人，均為肝癌高風險族群。

如何落實「基層B型肝炎陽性患者追蹤」，為肝癌防治的一大重點，高嘉宏表示，希望讓所有B肝篩檢陽性個案均能接受HBV DNA病毒量檢測，評估疾病狀態，找出具有中度高度致癌風險的患者，及早給予治療。

對於醫界請願，健保署副署長顏家瑞當場允諾，未來每個B肝陽性個案終生都有一次免費的病毒量檢測，目前正在跑行政程序，將提交下一次共擬會議，交由專家討論決議，如果順利，最快明年初即可上路。

新制上路後，民眾接受肝炎篩檢時，會再多抽一管血液，結果如為陽性，就會進一步進行HBV DNA病毒量檢測。敦仁診所院長蕭敦仁表示，陽性個案得知自身病毒量高低，有助於提高回診追縱意願，這也是基層醫師轉介患者的重要指標。

至於肝臟纖維化指數（FIB-4）是否能納入成人健診項目，國健署表示，如果全面納入成人預防保健項目，需要執行超音波的人數恐破百萬，將嚴重衝擊現有醫療量能，且現有眾多國際指引並未將此列入一般民眾常規普篩。

立法院厚生會會長陳菁徽立委則建議，採逐步納入方式，讓肝炎帶原、高血脂、糖尿病等高風險族群成為第一階段公費「肝臟纖維化指數」（FIB-4）篩檢對象，待評估風險預測成效及成本效益，再決定是否擴大篩檢範圍。

國健署副署長林莉茹表示，將持續評估糖尿病、代謝症候群等風險族群接受「肝臟纖維化指數」（FIB-4）篩檢，作為後續政策的重要參考依據。

在治療上，衛福部次長莊人祥表示，健保署放寬B肝抗病毒藥物給付條件，已於10月15日通過健保藥物共擬會議，將提升治療可近性。

健保署副署長顏家瑞指出，B肝抗病毒藥物給付條件放寬為「符合肝纖維化F2以上、HBV DNA達2,000 IU/mL以上，且ALT高於正常值上限等條件，將可納入治療」；確診肝癌且可檢測到血清HBV DNA者，則可長期用藥。

此外，停藥前3個月內，將以一次HBcrAg搭配HBsAg定量檢驗，取代一次HBV DNA檢測，並請學會協助評估放寬處方醫師資格，提升治療可近性。

義大醫院研究副院長許耀峻分享全國性資料初步分析，3萬4550名B肝相關肝細胞癌成人患者中，68.7%在肝癌診斷前未有抗病毒藥物處方紀錄，顯示在肝纖維化、硬化等病程發展過程中，並未獲得妥善醫療照護；在至少一年肝病照護紀錄的未治療患者中，83.8%未有HBV DNA檢測紀錄。

許耀峻說，該項研究雖無法判定所有未治療患者均符合治療條件，但反映B肝照護及評估仍有缺口，前端國健署篩檢、後端健保醫療、醫療院所之間出現了斷裂，漏接了不少陽性個案。建議B肝防治措施應納入病毒量評估及治療銜接，讓HBsAg陽性後直接銜接HBV DNA檢驗，減少患者流失。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，增加FIB-4評估及HBV DNA檢測有其必要性，讓患者有機會及早接受治療。他提醒，病毒量可能隨時間波動，除首次檢驗外，仍須明確規範後續檢測時機，並建議當患者ALT超出正常值上限時，銜接HBV DNA檢測，作為進一步評估治療的依據。

國立陽明交通大學醫學院講座教授兼主任吳俊穎強調，肝炎患者的長期追蹤應納入FIB-4，運用年齡、肝功能與血小板數值，初步評估肝纖維化風險，作為基層風險分層、安排追蹤及轉介專科的依據，及早找出需要進一步評估與治療的患者。

立法院厚生會副會長王正旭表示，建議國健署將血小板檢驗增列為成人健檢項目，結合既有的年齡與肝功能資料，自動計算及呈現FIB-4指數，並搭配異常提醒與轉介追蹤機制，讓高風險個案及早進入照護。

秀傳醫療體系副總裁牟联瑞指出，基層院所的超音波設備與訓練有所差異，應建立明確的風險分層與轉診機制。FIB-4偏高的患者，應轉介胃腸肝膽專科進一步評估；低風險患者則由基層持續追蹤，出現異常時及時轉診。除提升患者病識感，也須加強基層醫師的風險辨識與轉診教育，讓高風險患者及早接受適切檢查，避免延誤肝癌診斷。

陳菁徽委員指出，B肝患者常因沒有明顯症狀而忽略定期追蹤，主管機關應積極推動FIB-4檢驗指標納入B肝照護之中，並建議運用既有健保資料自動計算，結合異常警示與回診提醒，及早辨識高風險患者。同時，應透過照護誘因與獎勵，強化基層追蹤及照護銜接，避免患者因無症狀而中斷追蹤，降低肝病惡化及死亡風險。

厚生基金會執行長陳柏同表示，感謝健保署調升肝炎P4P照護支付，讓去年專家會議提出的建議已有具體進展。期待主管機關加速建立基層B肝照護SOP、推進FIB-4風險評估，並落實治療給付放寬，完善B肝照護與治療。基金會將持續匯集專家與醫療現場意見，促進政策溝通，共同推動B肝防治。