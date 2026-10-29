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全台近40萬人口失智 照護現縣市落差…石崇良：失智3.0聚焦4方向

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
我國失智人口近40萬人，不過各縣市診斷及照護資源存在明顯落差，衛福部長石崇良表示，今年進入「失智症照護3.0」行動綱領，著重在精準診斷、長照照顧、失智預防及失智症患者的權益保障，結合各部會資源一同努力。記者翁唯真／攝影
我國失智人口近40萬人，不過各縣市診斷及照護資源存在明顯落差，衛福部長石崇良表示，今年進入「失智症照護3.0」行動綱領，著重在精準診斷、長照照顧、失智預防及失智症患者的權益保障，結合各部會資源一同努力。記者翁唯真／攝影

我國失智人口近40萬人，不過各縣市診斷及照護資源存在明顯落差，衛福部長石崇良今天表示，今年推動「失智照護3.0」，將從精準診治、提升照護量能、前端預防及權益保障等4大方向著手，失智預防及失智症患者的權益保障，結合各部會資源一同努力。

統計顯示，2024年全台失智症診斷照護服務比率為67.6％，金門縣最低僅45.9％，新竹縣52.9％、桃園市及新竹市均為55.9％，台北市58.1％、新北市63.5％，均低於全國平均值。

石崇良今出席「TLC x NZP 策略合作典禮暨高層對談 台日新藥授權簽約典禮」說明，今年進入「失智症照護3.0」同時發布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0（2026-2035年）」，目前面臨的問題是診斷不足，未來將朝四個面向去做。

石崇良說，失智症過去是用臨床症狀診斷，但對於病因診斷不夠精準，精準診斷需要配合後端「精準治療」，失智症的治療藥物開發將是未來的趨勢，也希望投入在治療藥物開發上，後續再銜接可能的相關給付方案。

第二，不管是長照3.0或失智3.0的行動計畫，擴大失智症照顧，長照3.0今年將年輕型失智症納入，並未有年齡限制，只要是診斷有失智症，就是符合長照服務的對象，根據八個分級提供長照服務；失智照顧需求與長照不同，資源布建持續，不論是團體家屋、小規模多機能住院專區等，也要持續擴大。

第三，往前推動到預防，石崇良說，到目前為止，失智症治療還沒有很大突破，但可透過生活介入延緩惡化。前端預防可透過「社會處方」，也搭配「健康台灣」，結合運動部、文化部、教育部等等，來預防或延緩失智。最後要確保高齡金融保障、財產信託、工作權等，相關失智症權益。

失智 人口 石崇良

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