曼谷機場跑道突凹陷 客機「機輪卡洞」動不了…華航回應了

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

2026-10-29 15:09