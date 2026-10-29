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曼谷機場跑道突凹陷 客機「機輪卡洞」動不了…華航回應了
中華航空昨晚1架曼谷飛往高雄航班，準備起飛時，跑道疑似出現大面積凹陷。華航表示，因跑道受損影響航機運行，並考量高雄機場宵禁，航班改至隔日出發。
華航透過文字說明，昨晚CI840曼谷飛往高雄航班，因曼谷蘇凡納布機場跑道受損影響航機運行，並考量高雄機場宵禁，航班改至隔日出發，航機經檢查確認安全無虞。
華航表示，在航班出發前，公司盡全力妥善照顧旅客，安排餐飲、住宿與交通接駁，造成不便祈請見諒，也感謝旅客的理解與配合。
另外，今天華航CI160桃園飛往首爾仁川航班，原定上午7時50分起飛卻延遲數小時。華航指出，由於機務訊號異常，為確保飛航安全，依標準作業程序進行檢查。
華航表示，為避免旅客久候，另調派航機執行後續航班任務，已於中午啟程，並於等候期間提供飲料點心，盡全力妥善照顧旅客。
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