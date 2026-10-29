失智照護現縣市落差 衛福部推3.0提4方向

台灣邁入超高齡社會，失智症防治成重要議題，針對各縣市診斷與照護資源落差，衛生福利部長石崇良今天說，將從精準診治、提升照護量能、前端預防及權益保障等4大方向著手。

衛生福利部最新資料顯示，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，約每12名長者就有1名失智，2026年全台失智症人口將近40萬人，2036年將增至近60萬人。

然而，國家衛生研究院最新公告資料推估，全台失智症診斷照護服務比率為67.6%，其中10個縣市低於全台平均，包括金門縣、新竹縣、桃園市、新竹市、連江縣、台北市、苗栗縣、澎湖縣及台中市、新北市。

石崇良今天出席一項台日新藥授權簽約典禮，並在會前接受媒體聯訪。他說，因應人口老化、失智人口成長，衛福部今年起推動「失智照護3.0（2026-2035年）」。

失智照護3.0的4大關鍵策略，石崇良表示，第1個重點是「精準診斷與精準治療」，過往失智症多依賴臨床症狀評估，對病因診斷不夠精準，未來將朝精準找出病因邁進，並積極投入失智症新藥研發及規劃後續給付方案，落實後端治療。

石崇良說，第2是依失智病程與照顧需求，持續布建多元照護資源；第3個面向為「前端預防」，將導入社會處方，預計搭配「健康幣」政策，跨部會攜手運動部、文化部及教育部等單位，運用多元社會活動延緩失智進程。第4是確保失智者整體權益。

石崇良強調，失智照護是全方位的工程，未來將透過跨部會協作，健全高齡金融保障、財產信託機制以及失智者工作權益，儘管各縣市資源布建進程與人口老化程度存在城鄉差異，中央將依循整合行動方案，偕同各地方政府共同推進。