諾貝爾化學獎委員會前主席訪中研院 交流醣科學

中央研究院今天表示，國際知名化學家、諾貝爾化學獎委員會前主席里丁25日至28日訪台，與多名學研領袖等聚焦醣科學與精準醫療，盼凝聚台瑞學研能量、促進科研合作機會。

里丁（Sven Lidin）是瑞典皇家科學院院長，曾任諾貝爾化學獎委員會主席，專精於金屬間化合物及晶體結構分析，兼具深厚學術成就與科研治理經驗。

中研院表示，25日至28日接待里丁，中研院長陳建仁特別邀集政府部會代表和學研領袖，就國際科研政策、跨國合作，及「蛋白質體學」與「醣科學」等國家尖端生醫計畫深入交流。

根據資料，參與會談者包括中研院副院長彭信坤、蔡宜芳、陳玉如以及中研院前院長翁啟惠、台灣大學前校長楊泮池、國家發展委員會主委葉俊顯、教育部次長劉國偉、國家科學及技術委員會副主委蘇振綱以及台灣大學校長陳文章等。

中研院指出，中研院特別安排院士翁啟惠、洪上程以及楊泮池，分享台灣在醣科學、蛋白質體學及精準醫療等領域的最新研究突破，里丁也肯定台灣整合完善醫療體系、豐富生物資料庫及強大運算資源的研究優勢，並建議進一步與北歐族群進行跨國蛋白基因背景比較，深化對不同族群疾病風險的認識，推動全球精準醫療發展。

陳建仁表示，台灣高度重視科學研究與國際學術網絡的連結，期盼以此次訪問為契機，拓展雙方在基礎科學研究、跨領域資源整合，及青年科研人才培育等方面的合作機會，凝聚台瑞學研能量，共同促進全球科學發展與人類健康福祉。