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舊衣變暖流 弘道二手精品義賣助獨老過好年

中央社／ 台北29日電

把購物車衣服結帳只需1分鐘，同時可能有500件衣服正被丟進垃圾桶。弘道老人福利基金會二手精品義賣會今天起開幕，熱心民眾每購買6件二手衣就有機會為獨老提供1項年節服務。

據環境部統計，台灣每年丟掉高達8.2萬公噸衣服，平均每分鐘有500件衣服被丟棄。弘道老人福利基金會12年前開始辦理二手精品義賣會，今天舉辦開幕記者會，號召大眾以舊衣新穿、永續時尚的精神，讓閒置衣物轉化為支持獨居長輩的公益力量。

弘道基金會今年再度攜手輔仁大學織品服裝學系、大葉大學永續時尚社，將回收牛仔褲交到學生手中，透過實務課程發揮創意，改造成各式獨具特色的牛仔小物，讓舊衣重新展現價值，也讓永續時尚從校園走進公益，為獨居弱勢長輩關懷計畫發聲，募集長輩全年服務經費。

弘道老人福利基金會台北服務處長鐘智馨表示，二手衣義賣會長期以來希望打破「衣服不穿就丟掉」的消費習慣，將購物、永續與公益產生連結，讓民眾在挑選喜愛物品的同時，也能減少資源浪費，並將消費轉化為支持弱勢長輩的實際行動。

「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，即將於11月起跑，「每購買6件衣服，就有機會讓1名獨居弱勢長輩獲得1項年節服務。」鐘智馨說，盼社會大眾讓消費轉化為公益行動，響應二手衣義賣會，讓每次購買都不僅是帶回好物，更提供獨居弱勢長輩溫暖支持。

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