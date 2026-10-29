脂肪肝盛行率30歲後攀升 醫示警忽視恐埋肝癌風險

台灣8萬筆健檢資料揭示警訊，31至50歲逾6成有脂肪肝；30至39歲盛行率較20至29歲增加4成。醫師呼籲，別讓健檢停在紅字，調整生活型態，適時輔助藥物，避免脂肪肝成為下一個肝癌危險因子。

立達診所彙整近6年約8萬多筆腹部超音波健檢資料，76%有肝臟異常，以脂肪肝為大多數，其中31至50歲占66%，41至50歲更占37%，顯示正值職場與家庭忙碌階段的中壯年族群，脂肪肝問題不容忽視。

另一份健檢大數據同樣揭示警訊，肝臟代謝風險隨職場年資呈跳躍式成長。20多歲新鮮人脂肪肝盛行率為24.59%；跨入30至39歲職場衝刺期後，脂肪肝盛行率即驟升到34.48%，增幅高達40%；40至49歲中壯年更逼近4成。

立達診所院長吳鴻誠今天在記者會上指出，31至50歲正值職場與家庭責任繁重階段，脂肪肝又常無明顯症狀，脂肪肝不等於脂肪肝炎，但也不能因健檢報告寫著輕度就掉以輕心，脂肪肝仍可能進展至肝纖維化，甚至是肝硬化、肝癌，風險不容小覷。

吳鴻誠會後接受媒體聯訪表示，脂肪肝主要與熱量攝取過多、肥胖、代謝異常及缺乏運動有關，其中精製碳水化合物及糖分攝取過量，可能增加肝臟脂肪堆積風險，酒精會影響肝臟的脂肪代謝，增加脂肪堆積及肝臟發炎風險。

吳鴻誠說明，脂肪肝不一定只發生在肥胖的人身上，即使體型偏瘦，如果飲食習慣不佳、缺乏運動，或存在胰島素阻抗及其他代謝異常，也可能有脂肪肝。脂肪肝可以被逆轉，生活型態調整仍是脂肪肝管理的重要基礎，而藥物治療則是符合條件者可以考慮的另一項工具。

吳鴻誠表示，美國食品藥物管理局近年核准新適應症，為符合治療條件的代謝功能障礙相關脂肪肝炎患者，帶來新的治療選擇。可以把新藥比喻成準備考試，如果自己在家讀書就能達到目標，當然很好；但如果遇到瓶頸，就可能需要尋求額外協助。