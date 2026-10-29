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免費入園！台中福華「魔法返校日」 萬聖節親子市集10月31日登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
現場除安排Live Music演出，並集結數十個風格品牌及美食攤位，開放免費入園。圖／業者提供
現場除安排Live Music演出，並集結數十個風格品牌及美食攤位，開放免費入園。圖／業者提供

今年萬聖節不當麻瓜！台中福華大飯店將於10月31日13時30分至18時30分，在戶外文創園區壹心園舉辦「魔法返校日-小草親子市集」，特別以魔法校園為主題，搭配推出變裝走秀、手作體驗、趣味闖關、現場音樂演出與特色美食。

其中，變裝走秀召集上百組大小朋友參與，將以創意造型登台，為萬聖節增添熱鬧氣氛。飯店館內各餐廳也同步推出節慶限定套餐、特調與甜點，搶攻萬聖節聚餐商機。

延續歷年萬聖節小草親子市集的活動熱潮，台中福華今年以「魔法返校日」為概念，將壹心園打造為魔法校園，邀請親子透過變裝與互動體驗參與節慶。現場除安排Live Music演出，並集結數十個風格品牌及美食攤位，開放免費入園，提供民眾假日休閒新選擇。

台中福華表示，本次市集規劃「返校點點名」攤位闖關任務、「神秘巫師泡泡」遊戲體驗、「修女老師的密令」糖果驚喜，以及「奇幻實驗室」南瓜皂DIY等活動。

其中，「魔法大變身-返校變裝走秀」將由上百組大小朋友化身魔幻角色與萬聖節人物，透過服裝、妝容及舞台表現，展現創意巧思。手作活動則由講師帶領親子製作南瓜皂，將萬聖節元素融入手作課程，增進親子互動，也讓參與者帶回具有節慶特色的作品。

館內餐飲方面，3樓覓舍推出《驚魂萬聖鎮》套餐，每套新台幣1,031元，另加一成服務費，以吸血鬼棺材、魔藥大釜及怪物造型等元素設計料理；另推出「暫停呼吸」、「亡者聖杯」等四款主題特調。

1樓豪吧則以暗黑童話為靈感，推出「壞皇后的毒蘋果」、「荊棘之吻」及「午夜魔咒：消失的南瓜馬車」等吸睛的糕點。3樓江南村與16樓海華樓同步推出鬼怪造型芝麻包，以趣味造型呼應萬聖節主題。

台中福華表示，市集也持續落實減塑措施，現場不主動提供塑膠袋，並攜手攤商推出自備環保餐具折價優惠，鼓勵民眾將環保行動融入消費。期盼透過在地團隊合作、特色品牌進駐及親子體驗，串聯家庭、社區與永續生活。邀請民眾於10月31日走訪壹心園，感受萬聖節節慶氛圍。

台中福華歷年萬聖節小草親子市集，都吸引大批民眾攜家帶眷參與。圖／業者提供
台中福華歷年萬聖節小草親子市集，都吸引大批民眾攜家帶眷參與。圖／業者提供

飯店館內各餐廳也同步推出節慶限定套餐、特調與甜點，搶攻萬聖節聚餐商機。圖／業者提供
飯店館內各餐廳也同步推出節慶限定套餐、特調與甜點，搶攻萬聖節聚餐商機。圖／業者提供

台中福華將壹心園打造為魔法校園，邀請親子透過變裝與互動體驗參與節慶。圖／業者提供
台中福華將壹心園打造為魔法校園，邀請親子透過變裝與互動體驗參與節慶。圖／業者提供

萬聖節 台中 免費 市集

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