快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

聽新聞
0:00 / 0:00

未來一周3波東北季風接力 30日基隆北海岸、東北部有雨

中央社／ 台北29日電
氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強。聯合報系資料照
氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強。聯合報系資料照

氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，11月2日又一波東北季風增強，桃園以北、東半部有局部短暫雨，11月5日還有一波東北季風。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天、31日會先有一股東北季風稍微增強，但這股較弱，僅北台灣高溫稍降，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，花東、大台北有零星降雨。

10月31日白天東北季風減弱，王品翔表示，10月31日、11月1日各地大致為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

11月2日東北季風再度增強，並持續影響至3日，王品翔指出，桃園以北、東半部有局部短暫雨，而11月4日東北季風減弱，降雨以東半部為主，僅局部小雨。

11月5日東北季風又再增強，王品翔表示，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

氣溫部分，王品翔表示，東北季風影響階段，北部、宜蘭高溫下降，其他地區沒什麼變化，其中北部高溫約下降到攝氏26、27度，預計11月1日回升到近30度，中南部高溫則約28至30度。

低溫方面，王品翔指出，未來一週北台灣約20、21度，南部約24、25度，花東地區約23度。

另外，颱風煙花今天凌晨2時減弱為中度颱風。王品翔表示，不排除颱風煙花有再度增強的可能性，預計未來3、4天將先朝西北西方向移動，11月2日、3日抵達日本南方海面後，有拐向北再往西的趨勢，但長期來看，可能以向日本南方海面移動為主。

王品翔指出，颱風煙花短期內對台灣天氣無直接影響，但11月1日至4日須留意長浪。

東北季風 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

未來1周天氣東北季風接力來亂 今晴朗暖熱、下周氣溫跳水急轉涼

今天放晴高溫回升 明起東北季風一波波 北東又變天

全台今迎天氣 吳德榮：兩波弱東北季風 煙花將再轉強颱大迴轉

相關新聞

未來一周3波東北季風接力 30日基隆北海岸、東北部有雨

氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，11月2日又一波東北季風增強，桃園以北、東半部有...

睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

爬樓梯越來越喘、睡覺得墊高枕頭，可能不只是體力變差！營養功能醫學專家劉博仁提醒，心臟衰竭初期的症狀容易被誤認為老化，尤其出現5種身體變化時，應提高警覺，及早就醫檢查。

華航2027月曆飛閱787夢幻時刻 限量贈送2方式取得

中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題，12個月份揭開華航職人專業及服務的時刻畫面，該月曆還有掛歷及桌曆設計。獲取方式仍以限量贈送方式，即日起陸續發送華夏晶鑽、翡翠會員，11月6日至9日民眾參加華航於ITF旅展現場活動也有機會獲得。

打牛奶針治療失眠成癮…石崇良：非常規治療藥物 恐違「醫療法」

新北市疑有診所為失眠病人施打牛奶針，衛福部長石崇良今受訪回應，異丙酚俗稱牛奶針是麻醉藥物，並非歸類在常規失眠治療用藥指引中，再重申一次，這是麻醉藥使用上會有風險，不排除會全面普查醫療院所使用狀況，醫療的本質是以病人安全為基礎。

漏油延誤？乘客機上睡3小時驚醒還在台灣 華航：機務訊號異常

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

秋冬降溫提高中風風險 彰基提醒三高患者留意警訊

秋冬氣溫逐漸轉涼，心腦血管疾病風險也受到關注。彰化基督教醫院提醒，三高患者應規律服藥、控制病情，若出現臉歪嘴斜、口齒不清、手腳無力等中風警訊，應立即就醫，把握治療黃金時間。彰基統計，2025年10月急性缺血性腦中風機械取栓達12例，高於全年每月平均約9.3例，提醒民眾秋冬期間提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。