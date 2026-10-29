未來一周3波東北季風接力 30日基隆北海岸、東北部有雨

氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，11月2日又一波東北季風增強，桃園以北、東半部有局部短暫雨，11月5日還有一波東北季風。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天、31日會先有一股東北季風稍微增強，但這股較弱，僅北台灣高溫稍降，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，花東、大台北有零星降雨。

10月31日白天東北季風減弱，王品翔表示，10月31日、11月1日各地大致為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

11月2日東北季風再度增強，並持續影響至3日，王品翔指出，桃園以北、東半部有局部短暫雨，而11月4日東北季風減弱，降雨以東半部為主，僅局部小雨。

11月5日東北季風又再增強，王品翔表示，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

氣溫部分，王品翔表示，東北季風影響階段，北部、宜蘭高溫下降，其他地區沒什麼變化，其中北部高溫約下降到攝氏26、27度，預計11月1日回升到近30度，中南部高溫則約28至30度。

低溫方面，王品翔指出，未來一週北台灣約20、21度，南部約24、25度，花東地區約23度。

另外，颱風煙花今天凌晨2時減弱為中度颱風。王品翔表示，不排除颱風煙花有再度增強的可能性，預計未來3、4天將先朝西北西方向移動，11月2日、3日抵達日本南方海面後，有拐向北再往西的趨勢，但長期來看，可能以向日本南方海面移動為主。

王品翔指出，颱風煙花短期內對台灣天氣無直接影響，但11月1日至4日須留意長浪。