快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

秋冬降溫提高中風風險 彰基提醒三高患者留意警訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基中風團隊拜訪部立彰化醫院，深化跨院轉診與支援機制，共同完善南彰化急重症照護。圖／彰基提供
彰基中風團隊拜訪部立彰化醫院，深化跨院轉診與支援機制，共同完善南彰化急重症照護。圖／彰基提供

秋冬氣溫逐漸轉涼，心腦血管疾病風險也受到關注。彰化基督教醫院提醒，三高患者應規律服藥、控制病情，若出現臉歪嘴斜、口齒不清、手腳無力等中風警訊，應立即就醫，把握治療黃金時間。彰基統計，2025年10月急性缺血性腦中風機械取栓達12例，高於全年每月平均約9.3例，提醒民眾秋冬期間提高警覺。

適逢10月29日世界中風日，彰基神經內科醫師周鴻杰表示，氣溫下降可能造成血管收縮及血壓波動，增加心腦血管疾病風險，高血壓、高血糖及高血脂患者應注意身體狀況，維持規律治療。曾經中風的患者，也可透過「健康台灣三高防治888計畫」加強血脂管理，降低再次中風的風險。

彰基神經外科醫師郭明錡指出，急性缺血性腦中風的救治關鍵在於及早辨識症狀、儘速就醫。並非所有中風患者都適合接受機械取栓，醫師須依據發病時間、症狀嚴重程度、血管阻塞部位及影像檢查結果，評估適當的治療方式。若出現臉歪嘴斜、口齒不清或手腳無力等症狀，應立即就醫，避免延誤治療。

彰基醫學中心醫療長張尚文表示，彰基2025年共執行111例急性缺血性腦中風機械取栓，其中64例、占57.6%來自外院轉診。目前院內由神經內科、神經外科及影像醫學科共6名醫師組成取栓團隊，提供24小時救治服務。

為強化南彰化地區中風照護，彰基近期也與衛生福利部彰化醫院建立跨院合作機制，透過即時影像評估、醫師跨院支援及夜間轉診，協助患者及時接受適當治療。

三高 中風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

尿液泡泡久不散恐是腎臟警訊 醫師提醒別只看抽血指數

強強聯手 南山人壽推健康代謝黃金公式

江蘇醫生查「豆包AI」開降血壓藥 患者家屬感不安未取藥：出事誰負責

相關新聞

未來一周3波東北季風接力 30日基隆北海岸、東北部有雨

氣象署表示，明天有一波東北季風稍微增強，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，11月2日又一波東北季風增強，桃園以北、東半部有...

睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

爬樓梯越來越喘、睡覺得墊高枕頭，可能不只是體力變差！營養功能醫學專家劉博仁提醒，心臟衰竭初期的症狀容易被誤認為老化，尤其出現5種身體變化時，應提高警覺，及早就醫檢查。

華航2027月曆飛閱787夢幻時刻 限量贈送2方式取得

中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題，12個月份揭開華航職人專業及服務的時刻畫面，該月曆還有掛歷及桌曆設計。獲取方式仍以限量贈送方式，即日起陸續發送華夏晶鑽、翡翠會員，11月6日至9日民眾參加華航於ITF旅展現場活動也有機會獲得。

打牛奶針治療失眠成癮…石崇良：非常規治療藥物 恐違「醫療法」

新北市疑有診所為失眠病人施打牛奶針，衛福部長石崇良今受訪回應，異丙酚俗稱牛奶針是麻醉藥物，並非歸類在常規失眠治療用藥指引中，再重申一次，這是麻醉藥使用上會有風險，不排除會全面普查醫療院所使用狀況，醫療的本質是以病人安全為基礎。

漏油延誤？乘客機上睡3小時驚醒還在台灣 華航：機務訊號異常

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

秋冬降溫提高中風風險 彰基提醒三高患者留意警訊

秋冬氣溫逐漸轉涼，心腦血管疾病風險也受到關注。彰化基督教醫院提醒，三高患者應規律服藥、控制病情，若出現臉歪嘴斜、口齒不清、手腳無力等中風警訊，應立即就醫，把握治療黃金時間。彰基統計，2025年10月急性缺血性腦中風機械取栓達12例，高於全年每月平均約9.3例，提醒民眾秋冬期間提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。