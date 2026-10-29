秋冬降溫提高中風風險 彰基提醒三高患者留意警訊

秋冬氣溫逐漸轉涼，心腦血管疾病風險也受到關注。彰化基督教醫院提醒，三高患者應規律服藥、控制病情，若出現臉歪嘴斜、口齒不清、手腳無力等中風警訊，應立即就醫，把握治療黃金時間。彰基統計，2025年10月急性缺血性腦中風機械取栓達12例，高於全年每月平均約9.3例，提醒民眾秋冬期間提高警覺。

適逢10月29日世界中風日，彰基神經內科醫師周鴻杰表示，氣溫下降可能造成血管收縮及血壓波動，增加心腦血管疾病風險，高血壓、高血糖及高血脂患者應注意身體狀況，維持規律治療。曾經中風的患者，也可透過「健康台灣三高防治888計畫」加強血脂管理，降低再次中風的風險。

彰基神經外科醫師郭明錡指出，急性缺血性腦中風的救治關鍵在於及早辨識症狀、儘速就醫。並非所有中風患者都適合接受機械取栓，醫師須依據發病時間、症狀嚴重程度、血管阻塞部位及影像檢查結果，評估適當的治療方式。若出現臉歪嘴斜、口齒不清或手腳無力等症狀，應立即就醫，避免延誤治療。

彰基醫學中心醫療長張尚文表示，彰基2025年共執行111例急性缺血性腦中風機械取栓，其中64例、占57.6%來自外院轉診。目前院內由神經內科、神經外科及影像醫學科共6名醫師組成取栓團隊，提供24小時救治服務。

為強化南彰化地區中風照護，彰基近期也與衛生福利部彰化醫院建立跨院合作機制，透過即時影像評估、醫師跨院支援及夜間轉診，協助患者及時接受適當治療。