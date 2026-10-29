快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

治療「菜瓜布肺」新曙光 中醫大附醫研究登國際期刊

中央社／ 台中29日電

中醫大附醫研發「仿生呼吸動態拉伸培養平台」模擬肺部呼吸伸縮，訓練幹細胞分泌外泌體。經實驗證實能減少肺部發炎，盼為肺纖維化治療提供新方向，研究成果已刊登於國際期刊。

中國醫藥大學附設醫院今天發布新聞稿表示，肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，是一種會讓肺部組織逐漸變硬、失去彈性的疾病，患者常出現持續乾咳、呼吸困難等症狀，嚴重時甚至需要肺臟移植。

中醫大附醫院長周德陽說明，目前臨床已有抗纖維化藥物、氧氣治療及肺部復健等治療方式，但現有藥物主要在於延緩疾病惡化，仍難以讓已形成的纖維化組織恢復正常。因此如何減少肺部纖維化、促進受損組織修復，成為醫學界持續努力的重要方向。

周德陽與胸腔外科副院長方信元、醫師陳建勳及異種移植轉譯研發中心副主任謝明佑組成團隊，成功開發「仿生呼吸動態拉伸培養平台」，透過模擬肺部規律伸縮的環境，訓練幹細胞產生更具修復潛力的外泌體。

方信元提到，近年來幹細胞分泌的「外泌體」成為再生醫學研究的重要方向，如同細胞間傳遞訊息的「微型包裹」，可攜帶有助於調節發炎及組織修復的成分，但如何提升外泌體的功能，仍是研究上的重要挑戰。

方信元指出，研究結果發現，經過特殊培養的幹細胞，所分泌的外泌體含有更多具抗纖維化作用的miR-30，其含量約為傳統靜態培養的3.3倍，展現提升外泌體修復功能的潛力，研究成果已刊登於國際生醫材料期刊Biomaterials。

陳建勳表示，在肺纖維化大鼠實驗中，研究團隊透過鼻腔給予外泌體，觀察到肺部膠原蛋白堆積減少、發炎指標下降，肺部組織結構也獲得改善，整體效果優於傳統培養方式取得的外泌體。

周德陽指出，此項研究將模擬人體器官自然運動的概念導入幹細胞培養，透過改變細胞生長環境，強化外泌體的抗纖維化作用，為再生醫學與肺纖維化治療提供新的研究方向。目前成果仍屬動物實驗階段，未來團隊將持續進行安全性與療效驗證，推動臨床轉譯，期望為肺纖維化患者帶來新的治療選擇。

中醫大附醫 肺部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

好讀周報／太空人待半年老化10至20年？迷你心臟、大腦送上太空解謎

基米攜手美商Alamar導入高靈敏蛋白質平台 搶攻神經退化治療商機

AI研究揭驚人軌跡…人體血管30多歲就開始變老 醫曝4大警訊

清大揭開腦傷神經修復雙重機制 異野漆樹苷促進修復、調控氧化壓力

相關新聞

書法大師杜忠誥辭世享壽77歲 管中閔追悼：繼續揮毫天上驚起風雷

知名書法大師杜忠誥昨天辭世，享壽77歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文追悼，他表示，敬送杜忠誥老師遠行，願杜老師繼續揮毫天上，驚起風雷。

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把關機制。

搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

漏油延誤？乘客機上睡3小時驚醒還在台灣 華航：機務訊號異常

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

眼周冒「白色小顆粒」別亂擠！醫師曝常見4成因：新生兒一半都有

有些人眼睛周圍會冒出一顆顆白色小顆粒，不痛不癢，卻怎麼擠都擠不出來，甚至好幾個月都不會消失，十分困擾。皮膚科醫師林昀萱表示，這些小顆粒其實是「粟粒疹」，並非一般粉刺、痘痘或脂肪粒，透露4種冒頭可能原因，建議若粟粒疹持續存在且造成困擾，可向皮膚科醫師求助，評估是否需要清除。

酸辣湯裝錯小心致癌！醫揭外帶容器隱藏風險 教8招自保

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率第一名，近年更出現年輕化趨勢，究竟原因為何？醫師張適恆在YouTube影片中分享，瑞士食品包裝論壇（Food Packaging Forum）研究發現，日常食品包裝中存在多種可能影響健康的化學物質，其中部分被認為可能與乳癌風險有關，提醒民眾留意飲食及容器使用習慣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。