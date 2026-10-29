治療「菜瓜布肺」新曙光 中醫大附醫研究登國際期刊

中醫大附醫研發「仿生呼吸動態拉伸培養平台」模擬肺部呼吸伸縮，訓練幹細胞分泌外泌體。經實驗證實能減少肺部發炎，盼為肺纖維化治療提供新方向，研究成果已刊登於國際期刊。

中國醫藥大學附設醫院今天發布新聞稿表示，肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，是一種會讓肺部組織逐漸變硬、失去彈性的疾病，患者常出現持續乾咳、呼吸困難等症狀，嚴重時甚至需要肺臟移植。

中醫大附醫院長周德陽說明，目前臨床已有抗纖維化藥物、氧氣治療及肺部復健等治療方式，但現有藥物主要在於延緩疾病惡化，仍難以讓已形成的纖維化組織恢復正常。因此如何減少肺部纖維化、促進受損組織修復，成為醫學界持續努力的重要方向。

周德陽與胸腔外科副院長方信元、醫師陳建勳及異種移植轉譯研發中心副主任謝明佑組成團隊，成功開發「仿生呼吸動態拉伸培養平台」，透過模擬肺部規律伸縮的環境，訓練幹細胞產生更具修復潛力的外泌體。

方信元提到，近年來幹細胞分泌的「外泌體」成為再生醫學研究的重要方向，如同細胞間傳遞訊息的「微型包裹」，可攜帶有助於調節發炎及組織修復的成分，但如何提升外泌體的功能，仍是研究上的重要挑戰。

方信元指出，研究結果發現，經過特殊培養的幹細胞，所分泌的外泌體含有更多具抗纖維化作用的miR-30，其含量約為傳統靜態培養的3.3倍，展現提升外泌體修復功能的潛力，研究成果已刊登於國際生醫材料期刊Biomaterials。

陳建勳表示，在肺纖維化大鼠實驗中，研究團隊透過鼻腔給予外泌體，觀察到肺部膠原蛋白堆積減少、發炎指標下降，肺部組織結構也獲得改善，整體效果優於傳統培養方式取得的外泌體。

周德陽指出，此項研究將模擬人體器官自然運動的概念導入幹細胞培養，透過改變細胞生長環境，強化外泌體的抗纖維化作用，為再生醫學與肺纖維化治療提供新的研究方向。目前成果仍屬動物實驗階段，未來團隊將持續進行安全性與療效驗證，推動臨床轉譯，期望為肺纖維化患者帶來新的治療選擇。