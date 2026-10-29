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華航2027月曆飛閱787夢幻時刻 限量贈送2方式取得

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題。圖／華航提供
中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題。圖／華航提供

華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題，12個月份揭開華航職人專業及服務的時刻畫面，該月曆還有掛歷及桌曆設計。獲取方式仍以限量贈送方式，即日起陸續發送華夏晶鑽、翡翠會員，11月6日至9日民眾參加華航於ITF旅展現場活動也有機會獲得。

華航2027年月曆聚焦團隊合作精神，展現787客機的不同面貌，串起華航的職人專業與服務，從多元視角記錄各個部門為新機到來的準備與投入，傳遞全體團隊攜手迎接787的共同使命。

1月從黎明機坪揭開序幕，機師、空服、地勤及修護人員同框，展現喜迎新機的全新氣象；2月聚焦發動機及修護細節，傳遞三萬英呎的從容，源自毫米的堅持；3、4月前往地勤與貨運作業現場，呈現對旅客行李到珍貴貨物的細心守護；5月登機走入客艙篇章，暖心迎賓的細緻服務，逐月揭開787不同的客艙空間及體驗。

6月及7月將玉山晨曦、合歡山雲霧融入787客艙迎賓飾板設計，營造東方美學氛圍與尊榮質感；8月、9月及10月分別走進豪華經濟艙、經濟艙及豪華商務艙三艙等，華航細緻入微的款待時刻，享受舒適飛行；11月深入駕駛艙，呈現機師專注飛行的身影，守護每趟飛行；12月則由天色漸亮中的 787 啟程，象徵邁向嶄新旅程的全新篇章。

2027年華航月曆有掛曆與桌曆設計，其中桌曆頁面含括4頁功能頁、放大書寫空間，另新增Q版航空角色，以及旅行符號貼紙頁，方便使用者自由點綴、標記特殊節日，兼具實用及趣味。

華航表示，2027年延續限量贈送形式，即日起陸續發送華夏晶鑽、翡翠會員等；於11月6日至9日參加ITF台灣國際旅展華航攤位現場活動，也有機會獲得。

中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題。圖／華航提供
中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題。圖／華航提供

中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題。圖／華航提供
中華航空迎接全新787客機，2027年月曆以「飛閱787夢幻時刻」為主題。圖／華航提供

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