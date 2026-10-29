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打牛奶針治療失眠成癮…石崇良：非常規治療藥物 恐違「醫療法」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北市疑有診所為失眠病人施打牛奶針，衛福部長石崇良今受訪回應，異丙酚俗稱牛奶針是麻醉藥物，並非歸類在常規失眠治療用藥指引，不排除全面普查醫療院所使用狀況。記者翁唯真／攝影
新北市疑有診所為失眠病人施打牛奶針，衛福部長石崇良今受訪回應，異丙酚俗稱牛奶針是麻醉藥物，並非歸類在常規失眠治療用藥指引，不排除全面普查醫療院所使用狀況。記者翁唯真／攝影

新北市疑有診所為失眠病人施打牛奶針衛福部石崇良今受訪回應，異丙酚俗稱牛奶針是麻醉藥物，並非歸類在常規失眠治療用藥指引中，再重申一次，這是麻醉藥使用上會有風險，不排除會全面普查醫療院所使用狀況，醫療的本質是以病人安全為基礎。

有民眾控訴妻子在新北市診所施打牛奶針治療失眠，依次花費需要9000元，5個月來已造成成癮，石崇良昨在立院備詢時回應，此舉違法，牛奶針不能治療失眠。卻遭該診所反嗆「大家都在用，急診科怎麼會懂這些事」，很多醫師都有在使用。

石崇良今出席「TLC x NZP 策略合作典禮暨高層對談 台日新藥授權簽約典禮」前受訪表示，牛奶針是麻醉用藥，且並非歸類在常規性治療失眠用藥指引，不應該當成治療失眠用藥。有些醫師若有這樣行為，可能違反醫療法規範「不正當行為」，請大家要依照科學證據、按照醫學倫理指引執行。

針對醫師對外表達很多診所都在使用，石崇良說，不排除全面普查，好好處理。這牽涉病人安全，所有治療都應以病人安全做基礎，「病安是最基本要求」，也要符合科學實證、醫療常規來執行，這是醫療本質。

另事發至今3天新北市衛生局似乎仍未稽查，是否有行政怠惰之嫌，石崇良說，將了解稽查進度及相關程序。

石崇良 牛奶針 衛福部

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