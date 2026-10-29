快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

消基會實測5G訊號覆蓋不足 高鐵：2027年顯著改善

中央社／ 台北29日電

消基會委外實測高鐵全線5G網路，3家電信業都出現5G訊號覆蓋不足問題。台灣高鐵今天表示，今年起攜手3大電信業者進行沿線收訊改善工程，預計明年可全面提升沿線通話與上網品質。

根據消基會公布測試結果，3家電信業者在高鐵沿線大多數時間均可使用5G服務，但在特定路段，仍出現僅能使用4G的情況，局部區域仍有訊號涵蓋不足問題，甚至出現撥通失敗、通話中斷等狀況。

對此，台灣高鐵透過文字說明，通話與上網品質，主要視消費者所屬電信業者提供訊號服務為主，台灣高鐵自今年3月已經與3大電信業者簽訂「『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄」，攜手克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，帶給旅客更順暢的行動網路服務體驗。

台灣高鐵表示，感謝3大電信業者共同投入跨域整合計畫，導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式，以有效改善旅客搭乘高鐵時的通訊品質。

台灣高鐵指出，相關工程正由高鐵公司提供場地與電力、3大電信業者共同投入新台幣約20億元經費，將高鐵沿線369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），設置數量更增加至超過2200座。

台灣高鐵預計，2027年底完工，屆時旅客搭乘高鐵時即可感受通訊品質顯著提升。

高鐵 消基會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北宜高鐵環評爭議 鄉親提告請求撤銷

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

回家投票！高鐵加開40班、台鐵16班 明深夜開搶

西班牙高鐵追撞事故關鍵錄音曝光！前車無法重啟 後車仍接獲正常行駛指示

相關新聞

書法大師杜忠誥辭世享壽77歲 管中閔追悼：繼續揮毫天上驚起風雷

知名書法大師杜忠誥昨天辭世，享壽77歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文追悼，他表示，敬送杜忠誥老師遠行，願杜老師繼續揮毫天上，驚起風雷。

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把關機制。

搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

漏油延誤？乘客機上睡3小時驚醒還在台灣 華航：機務訊號異常

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

眼周冒「白色小顆粒」別亂擠！醫師曝常見4成因：新生兒一半都有

有些人眼睛周圍會冒出一顆顆白色小顆粒，不痛不癢，卻怎麼擠都擠不出來，甚至好幾個月都不會消失，十分困擾。皮膚科醫師林昀萱表示，這些小顆粒其實是「粟粒疹」，並非一般粉刺、痘痘或脂肪粒，透露4種冒頭可能原因，建議若粟粒疹持續存在且造成困擾，可向皮膚科醫師求助，評估是否需要清除。

酸辣湯裝錯小心致癌！醫揭外帶容器隱藏風險 教8招自保

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率第一名，近年更出現年輕化趨勢，究竟原因為何？醫師張適恆在YouTube影片中分享，瑞士食品包裝論壇（Food Packaging Forum）研究發現，日常食品包裝中存在多種可能影響健康的化學物質，其中部分被認為可能與乳癌風險有關，提醒民眾留意飲食及容器使用習慣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。