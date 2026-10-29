消基會實測5G訊號覆蓋不足 高鐵：2027年顯著改善

消基會委外實測高鐵全線5G網路，3家電信業都出現5G訊號覆蓋不足問題。台灣高鐵今天表示，今年起攜手3大電信業者進行沿線收訊改善工程，預計明年可全面提升沿線通話與上網品質。

根據消基會公布測試結果，3家電信業者在高鐵沿線大多數時間均可使用5G服務，但在特定路段，仍出現僅能使用4G的情況，局部區域仍有訊號涵蓋不足問題，甚至出現撥通失敗、通話中斷等狀況。

對此，台灣高鐵透過文字說明，通話與上網品質，主要視消費者所屬電信業者提供訊號服務為主，台灣高鐵自今年3月已經與3大電信業者簽訂「『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄」，攜手克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，帶給旅客更順暢的行動網路服務體驗。

台灣高鐵表示，感謝3大電信業者共同投入跨域整合計畫，導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式，以有效改善旅客搭乘高鐵時的通訊品質。

台灣高鐵指出，相關工程正由高鐵公司提供場地與電力、3大電信業者共同投入新台幣約20億元經費，將高鐵沿線369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），設置數量更增加至超過2200座。

台灣高鐵預計，2027年底完工，屆時旅客搭乘高鐵時即可感受通訊品質顯著提升。