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六都勞動預算占比低 勞陣籲地方候選人投入財源

中央社／ 台北29日電

九合一選舉即將來臨，台灣勞工陣線今天說，六都的勞動預算占總預算比例都不到1%，呼籲六都地方選舉人增加勞工主管預算、充裕勞檢預算及人力並加強在地化就業服務。

台灣勞工陣線今天召開記者會公布拜會六都市長參選人成果，並提出三大地方勞動制度訴求，包含增加勞工主管預算、充裕勞檢預算及查察人力以及加強在地化就業服務。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，隨著財政收支劃分法上路，地方財源大幅增加，各地方政府都有餘力增加預算強化勞工在地發展，不應再以缺乏經費為由，將勞動政策視為中央義務，持續迴避責任。

楊書瑋也提出數據指出，在現今六都就業環境中都存在許多不利於勞工尊嚴發展的風險，但對比相關業務預算，六都勞動主管預算都未隨中央下放更多財源有明顯提升。

楊書瑋表示，六都勞動主管預算占同年度總預算占比明顯偏低，最高的桃園市與高雄市僅佔0.53%，新北市與台中市也只佔0.25、0.29%，若以數額來看，也只有台北市及高雄市2026年編列通過的勞動預算數額有超過新台幣10億元規模。

楊書瑋認為，六都勞動政策都應合理增加對勞工支持，透過預算挹注投入職能培力、勞檢職安、就業支持與勞動保障等基本社會投資。

楊書瑋也說，經過拜會地方參選人，各營陣都認同勞工預算應增加，但並未承諾增加比例，對此能夠理解，然而地方財政大幅增加是既定事實，對於勞工的支持應降低對中央補貼的依賴，轉向自主財源措施，避免預財不穩定影響長期性支持方案。

台灣勞工陣線8月起主動與六都12個市長競選團隊接觸並提出拜會要求，希望就未來地方勞動政策方向交流討論，截至10月中旬，完成9場次的市長參選人拜會進行面對面溝通與交流，尚未拜會的3人分別是民進黨台中市長參選人何欣純、民進黨台南市長參選人陳亭妃及國民黨台南市長參選人謝龍介。

六都 預算

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