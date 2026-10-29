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立委指農損20%才符天災救助不公平 農業部允檢討
國民黨立法委員楊瓊瓔今天指出，目前農業天然災害現金救助標準是農損達20%，對靠天吃飯的農民不公平，且15年前訂的標準與極端氣候不吻合，農業部長陳駿季承諾年底前提出檢討結果。
陳駿季至立法院經濟委員會，報告「國際航運成本、貿易保護措施及主要市場需求變化對我國農產品外銷、農漁業生產成本、產銷穩定及農民所得之影響暨近五年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」。
楊瓊瓔關切農業部對農業天災的現金補助，她說，農業部統計到昨天，颱風薔琵造成全台的農損達新台幣4億4623萬元，農作物被害面積高達6587公頃，雖然農業部主動公告9個縣市納入農業天然災害現金救助，但只有宜蘭縣是全品項救助，她認為全台要有一致性的公平。
楊瓊瓔說，天災不應分作物，大蒜、落花生、洋蔥受損，難道隔壁田的蔬菜、綠竹筍、馬鈴薯、稻穀就沒事？她認為農業天災現金救助就是要幫助真正受害的農民，但現在的標準是農業損失須達20%才符合資格，對靠天吃飯的弱勢農民非常不公平。
楊瓊瓔追問現行農業天災救助標準是何時訂定？陳駿季答覆是民國100年。
楊瓊瓔說，15年前訂的標準早已不合時宜，也與當前的極端氣候不吻合，她要求檢討農業天災現金救助門檻。
陳駿季說，農業部已啟動農業天災現金救助標準檢討，目前還無共識，究竟是一戶一塊田受損就補助，還是要有一定比例，必須審慎思考。陳駿季也承諾年底前提出檢討結果。
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