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撿垃圾也能出國比賽 台日合推SPOGOMI盼成為全民運動

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
環境部長彭啓明（中）、國際扶輪社3522地區總監龍明道（左二）下午一起正式簽署合作備忘錄，讓SPOGOMI運動扎根台灣，並介紹運動中撿到垃圾的分數。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明（中）、國際扶輪社3522地區總監龍明道（左二）下午一起正式簽署合作備忘錄，讓SPOGOMI運動扎根台灣，並介紹運動中撿到垃圾的分數。記者蘇健忠／攝影

環境部長彭啓明、國際扶輪社3522地區總監龍明道與日本SPOGOMI聯盟理事長玉澤正德一起視訊簽署合作備忘錄，合作讓SPOGOMI運動扎根台灣，期盼藉由這項結合休閒散步、趣味協作與垃圾分類的新型態環保活動，翻轉大眾對於綠色志工的刻板印象，攜手將清淨街區與健康生活的風潮帶入台灣的每一個社區，打造人人皆可輕鬆參與的日常綠色運動。

環境部長彭啓明表示將偕同國際扶輪及各地方政府環保局，自明年1月起舉辦縣市代表賽，並於明年6月份舉辦全國總決賽，獲勝隊伍將代表台灣前進日本參加SPOGOMI世界盃競賽，讓這項全民運動在台灣遍地開花。隨後彭部長也開箱首度亮相的「道具行李箱」，兼具輕便與重複使用特性，後續將全面開放各界免費借用，大幅降低參與門檻。

環境部長彭啓明下午介紹SPOGOMI運動中，開箱兼具輕便與重複使用特性的「道具行李箱」，後續將全面開放各界免費借用，大幅降低參與門檻。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明下午介紹SPOGOMI運動中，開箱兼具輕便與重複使用特性的「道具行李箱」，後續將全面開放各界免費借用，大幅降低參與門檻。記者蘇健忠／攝影

環境部長彭啓明、國際扶輪社3522地區總監龍明道與日本SPOGOMI聯盟理事長玉澤正德一起視訊簽署合作備忘錄，讓SPOGOMI運動扎根台灣，期盼結合休閒散步、趣味協作與垃圾分類的新型態環保活動，打造人人皆可輕鬆參與的日常綠色運動。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明、國際扶輪社3522地區總監龍明道與日本SPOGOMI聯盟理事長玉澤正德一起視訊簽署合作備忘錄，讓SPOGOMI運動扎根台灣，期盼結合休閒散步、趣味協作與垃圾分類的新型態環保活動，打造人人皆可輕鬆參與的日常綠色運動。記者蘇健忠／攝影

環境部長彭啓明（中）、國際扶輪社3522地區總監龍明道（右）與日本SPOGOMI聯盟理事長玉澤正德（電視）一起視訊正式簽署合作備忘錄，讓SPOGOMI運動扎根台灣，期盼藉由這項結合休閒散步、趣味協作與垃圾分類的新型態環保活動，打造人人皆可輕鬆參與的日常綠色運動。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明（中）、國際扶輪社3522地區總監龍明道（右）與日本SPOGOMI聯盟理事長玉澤正德（電視）一起視訊正式簽署合作備忘錄，讓SPOGOMI運動扎根台灣，期盼藉由這項結合休閒散步、趣味協作與垃圾分類的新型態環保活動，打造人人皆可輕鬆參與的日常綠色運動。記者蘇健忠／攝影

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