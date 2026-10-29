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睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

聯合新聞網／ 綜合報導
心臟衰竭初期的症狀容易被誤認為老化，尤其出現5種身體變化時，應提高警覺，及早就醫檢查。示意圖／ingimage
心臟衰竭初期的症狀容易被誤認為老化，尤其出現5種身體變化時，應提高警覺，及早就醫檢查。示意圖／ingimage

爬樓梯越來越喘、睡覺得墊高枕頭，可能不只是體力變差！營養功能醫學專家劉博仁提醒，心臟衰竭初期的症狀容易被誤認為老化，尤其出現5種身體變化時，應提高警覺，及早就醫檢查。

劉博仁在臉書發文指出，心臟衰竭並非心臟停止跳動，而是心臟收縮或舒張功能出現問題，無法滿足身體的血液循環需求。常見原因包括高血壓、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、糖尿病及心臟瓣膜疾病。

心臟衰竭可能出現以下5種警訊：

1. 活動容易喘：過去爬樓梯、走路都很輕鬆，如今稍微活動就氣喘吁吁。

2. 平躺呼吸困難：睡覺必須墊高枕頭，甚至半夜喘醒，坐起來才能緩解。

3. 腳踝水腫：傍晚雙腳明顯腫脹，連鞋子都變緊，可能是水分滯留。

4. 體重突然增加： 短短幾天增加1至2公斤以上，尤其伴隨喘或水腫，更要留意。

5. 異常疲倦：明明沒做什麼事，卻經常感到無力，連日常活動都很吃力。

劉博仁說明，這些症狀不一定都是心臟衰竭造成，仍須透過醫師檢查確認。除了心電圖、胸部X光，也可抽血檢測B型利鈉胜肽（BNP）或N端前B型利鈉胜肽（NT-proBNP），協助判斷是否有心臟衰竭。心臟超音波也是重要工具，可評估心臟收縮、舒張功能及瓣膜狀況。

至於治療方式，醫師會依病情選擇適合的藥物，包括SGLT2抑制劑、ARNI、乙型阻斷劑等，部分患者也須使用利尿劑。同時應控制血壓、血糖，避免攝取過多鹽分，並定期監測體重。

劉博仁強調，年紀增長雖然可能讓體力下降，但不能將喘、疲倦或水腫全歸咎於老化。若近期明顯容易喘、無法平躺或雙腳反覆水腫，應接受心臟功能評估；一旦出現突然嚴重喘、胸痛、冒冷汗或昏厥，則應立即就醫。

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