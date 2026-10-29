公平會調查AI消費行為 逾5成民眾曾使用…近4成已付費訂閱

公平交易委員會今天發布「消費者使用生成式AI工具之行為問卷調查」，調查結果指出，我國生成式AI工具整體使用率約50.5%，使用ChatGPT、Gemini合計逾9成，「多棲」使用已成普遍現象。使用者中近4成（39.8%）已付費訂閱，每月花費以500-1000元之間居多。

公平會表示，近年生成式人工智慧工具（簡稱生成式AI）快速興起，為掌握消費者選擇使用生成式AI工具之概況及其需求替代情形，公平會於115年5月委託市調公司辦理問卷調查，以全國22縣市、年滿18歲且過去6個月曾使用生成式AI工具之民眾為對象，訪問期間為115年5月6日至28日，共完成有效樣本1,079份。

調查結果顯示，最常使用之生成式AI工具(複選)前三名依序為「ChatGPT」（87.9%）、「Gemini」（67.8%）及「Claude」（8.9%）；若僅計算最主要使用工具（單選），ChatGPT（56.6%）與Gemini（34.6%）合計已逾9成。

受訪者多有同時使用或嘗試多款生成式AI工具之經驗，「多棲」使用已為普遍現象；使用動機(複選)以「獲取或學習知識」（56.5%）與「工作處理」（55%）為主，選擇特定品牌之主因(複選)則為「服務/功能符合個人需求」（47.2%），其次為「最早接觸的生成式AI工具，已習慣使用」（25.1%）。

付費使用方面，曾使用付費版本之比例約39.8%，其中以「自己支付」（69.7%）為主，每月花費以「新臺幣500元以上至未滿1,000元」（50.2%）居多。

付費訂閱者而言，在假設主要付費使用之AI工具一次性漲價10%之情形下，多數（76.3%）受訪者選擇接受漲價幅度，繼續使用原付費AI工具；其餘23.7%受訪者則分別轉為其他付費品牌、降回免費版本或取消訂閱因應。

至於免費使用情形，曾使用免費版本之比例約60.2%，未付費之主要原因(複選)為「免費額度已足夠」（89.5%），其次為「不願意自己付費」(12.6%)。對免費使用AI工具者，假設其主要使用之免費AI工具服務品質下降(如免費額度下降、回應速度變慢)之情形下，多數（76.7%）受訪者選擇改用其他免費版本之生成式AI工具，僅15.5%選擇升級為付費版本，願付金額則多集中於「未滿500元」（69.6%）。