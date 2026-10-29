漏油延誤？乘客機上睡3小時驚醒還在台灣 華航：機務訊號異常

華航CI160桃園飛往仁川航班，原定今早7時50分起飛、11時20分落地，但有乘客指出，上飛機「睡了好幾輪，每次醒來都發現還在台灣」，最後在機上坐了近3小時後，最後機長廣播要更換飛機。對此，華航表示，由於機務訊號異常，依標準作業進行檢查，另已派航機執行任務並於中午啟程。

乘客kent_wei1029今於社群發文指出，今天搭乘中華航空CI160台北飛往仁川的航班，原定早上7時50分起飛、11時20分抵達，但上機後坐了近3小時後，機長卻廣播說，因地面作業與飛機因素，將更換飛機，請各位乘客配合空服員指示。

該乘客表示，難怪中途睡了好幾輪，每次醒來的反應都是「怎麼還在台灣」。下飛機回到第三航廈時，華航App還很貼心歡迎他抵達台北（桃園），但「我根本沒離開過啊」，只是從第一航廈到第三航廈；原Po說，回到三航詢問地勤原因，地勤僅表示，整理新飛機最快再一小時才能飛，或會重新回到原飛機，最終該航班改成中午11時起飛、下午2時30分抵達仁川。

另有民眾hisokamorow199008指出，他原定搭乘長榮BR132早上8時20分飛大阪的航班，但因隔壁棚中華航空班機漏油，導致延後起飛，還滑行回去停機坪把油箱補滿油後，於早上10時30分起飛。

對此，中華航空說明，今（29）日CI160桃園飛往首爾仁川航班由於機務訊號異常，為確保飛航安全，依標準作業程序進行檢查，為避免旅客久候，另調派航機執行後續航班任務，已於中午啟程出發。

華航表示，等候期間提供飲料點心，盡全力妥善照顧旅客，造成不便，敬祈見諒，感謝旅客的理解與配合。

桃園機場公司說明，上午8時36分接獲塔台通報CI160無法自滑，至10時36分滑行道恢復正常，共計8航班受影響。