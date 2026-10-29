極端天氣變化多 桃園蘇俊賓籲檢討風災農損補助標準

桃園副市長蘇俊賓今北上參加行政院會，針對農業部所提薔琵颱風農業災損情況及處置報告，他強調極端天氣已打破過去災害經驗，農損認定標準若仍依循過往條件，將無法反映農民實際損失，呼籲中央檢討標準、建立農業風險氣象參數模型及提前部署農業防災韌性。

蘇俊賓指出，近3年風颱風不論好發季節、雨量、氣溫、風速都有明顯變化，對應農作物不同的生長週期，應有更精準的預防數據。此次薔琵颱風來襲，桃園新屋、觀音地區最大陣風僅10級，高粱大豆就傳災情，整體受災面積達307公頃，損失金額逾1000萬元，但現行風災補助標準為12級風，有必要重新審視標準。

蘇俊賓表示，過去的經驗及規範已不可行，災損的作物型態這幾年已經有顯著的不同，建議中央與地方政府合作，除了修正災損規範外，也藉由科學的模型預判災損類型，協助農民建構更有韌性的防災措施，並調整災害應變的策略，預先部署因應。

行政院長卓榮泰也指示農業部與縣市政府合作，針對不同季節、不同風雨強度，對當季農作物造成超出以往經驗的災損進行分析並適度調整，讓未來農業災害認定及防災準備，更能因應極端氣候帶來的新挑戰；農業部農糧署長姚士源除感謝蘇俊賓提出建議，也允諾後續補助的參考的氣象風險參數會逐年檢討。