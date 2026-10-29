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深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級
2026年10月29日下午2時38分47秒，高雄市桃源區發生規模4.0地震，震源深度約5公里，屬於極淺層地震。震央位於高雄市政府東北方約76.7公里，為本次地震的震源投影點。此次地震具有明顯搖晃感，為當地居民帶來短暫的震動體驗。
最大震度3級地區:高雄市、嘉義縣
在高雄市桃源區及嘉義縣大埔鄉，最大震度達3級，代表幾乎所有人都能感受到搖晃。房屋輕微震動，碗盤與門窗可能發出聲響，懸掛物搖晃明顯，靜止的汽車也會明顯搖動，電線呈現輕微擺動。
建議這些地區的民眾於地震時保持冷靜，儘速採取「趴下、掩護、穩住」的防震措施，遠離窗戶和容易掉落物品的區域。地震後應檢查家中水電瓦斯設備是否損壞，並保持通訊暢通以接收相關指示。
最大震度2級地區:嘉義市
嘉義市震度達2級，多數人可明顯感受到搖晃，懸掛物及電燈輕微晃動，靜止車輛也略有擺盪。此級震度提醒居民關注周遭環境，必要時做好應變準備。
最大震度1級地區:台南市、雲林縣
台南市與雲林縣感受到1級微震，僅在安靜環境下可察覺微微晃動，無明顯危害，民眾無須過度擔憂。
此次地震規模及震度均屬中輕微範圍，無重大災害報告。民眾仍應持續關注官方發布的資訊，並做好防震準備，包括強化家中耐震措施及熟悉應變流程。如遇較大震動，請依循防震守則行動，以確保生命安全。
（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
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