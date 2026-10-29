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林保署：台灣97%林火人為造成 違規最高罰60萬元

中央社／ 台北29日電

農業部林業及自然保育署統計，台灣森林火災97%是人為用火不慎造成，違反規定者最高可罰新台幣60萬元。台灣進入乾燥季，林保署呼籲民眾進入山林謹慎用火。

林保署發布新聞稿，全球暖化與極端氣候影響，全球森林野火災情頻傳。台灣受季風交替與地形阻隔影響，每年10月至隔年5月梅雨季來臨前，中南部地區降雨相對較少，為森林火災好發季節。

林保署統計，近10年台灣高達89%（390件）的森林火災在10月至隔年5月發生，且高達97%的林火是因人為用火不慎引起。

林保署指出，森林火災的預防勝於災後搶救。依據「森林法」規定，在森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為，違反規定者最高可處60萬元罰鍰。若放火燒毀他人森林者，更可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負擔民事賠償責任。

為強化民眾防災意識，林保署今年以「星火毀林　懊悔莫及」為宣導主題，呼籲民眾進入山林務必謹慎用火，切勿讓一時疏忽造成無法挽回的生態損失。

林保署已建置「林火風險評估系統」，提供各地未來7日的林火潛在風險資訊，強化林火風險管理並協助民眾掌握林火風險，系統網址：https://ffwi.forest.gov.tw/。

林保署表示，當特定地區連日乾旱、林下燃料極度乾燥時，林保署將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動向當地民眾發布警示，提高警覺、謹慎用火，落實「三不」原則，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾，避免森林火災發生。

為鼓勵全民共同防範林火，民眾舉發燒毀國、公有林等涉嫌犯罪行為，經查獲犯罪行為人者，林保署將致贈舉發人10萬元破案獎金，先通報森林火災發生者，也可發5000元獎金。

林保署 極端氣候 林業

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