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酸辣湯裝錯小心致癌！醫揭外帶容器隱藏風險 教8招自保

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師張適恆指出，外帶食物應避開熱湯，尤其是又油又酸的湯品，「如酸辣湯」。 圖／AI生成
醫師張適恆指出，外帶食物應避開熱湯，尤其是又油又酸的湯品，「如酸辣湯」。 圖／AI生成

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率第一名，近年更出現年輕化趨勢，究竟原因為何？醫師張適恆在YouTube影片中分享，瑞士食品包裝論壇（Food Packaging Forum）研究發現，日常食品包裝中存在多種可能影響健康的化學物質，其中部分被認為可能與乳癌風險有關，提醒民眾留意飲食及容器使用習慣。

張適恆指出，研究發現，約3600種食品接觸化學物質曾在人體血液、尿液或母乳等檢體中被檢出，另有研究辨識出逾200種已知或疑似與乳癌相關的化學物質。不過，這並不代表所有物質都會致癌，也無法證明食品包裝是造成乳癌年輕化的原因。

其中，張適恆特別提到被稱為「永久性化學物質」的PFAS，這類物質因具有防水、防油特性，曾被用於部分食品包裝。國際癌症研究機構已將其中的PFOA列為人類致癌物，PFOS則被列為可能致癌物，但不同PFAS的健康風險仍有差異。

醫教8招減少化學物質接觸

至於如何降低日常接觸風險？張適恆提出8項建議，包括：

1.自備食物容器： 優先選擇玻璃、陶瓷等材質。張適恆指出，「外帶食物應避開熱湯，尤其是又油又酸的湯品，如酸辣湯」。

2.避免包裝直接加熱： 微波前先換成適合加熱的容器。

3.留意熱食盛裝： 避免高溫、油脂或酸性食物接觸不適用的包材。

4.自備餐具： 減少使用一次性餐具。

5.多吃天然豆類： 適量攝取黃豆、毛豆等含大豆異黃酮的食物。

6.補充蔬果： 多吃菠菜、花椰菜、高麗菜及洋蔥等食物。

7.減少依賴罐頭： 適度選擇新鮮食材，留意食品包裝材質。

8.規律運動： 維持肝腎健康，並控制三高。

除了外帶食品包裝，氣炸鍋也可能存在PFAS化學物質風險。美國營養師蘭霍夫指出，氣炸鍋能減少用油量，但部分不沾塗層可能含有PFAS，若出現刮痕、剝落或老化，建議停止使用並考慮更換。此外，高溫氣炸魚類也可能產生膽固醇氧化物。

營養師提醒，氣炸鍋雖然方便又省油，但並非絕對健康，應留意塗層狀況，並優先選擇天然食材，避免過度依賴加工食品。

乳癌 癌症 致癌物質 外食族 外食

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