杜忠誥心臟微創手術後搶救10多天不治 醫解析不同術式風險

知名書法大師杜忠誥本月15日在台大醫院接受心臟瓣膜微創手術，沒想到術後出現衰竭現象，在加護病房搶救十多天仍不幸離世，享壽77歲。振興醫院心臟醫學中心結構心臟病介入治療科主任李永在表示，傳統全開胸的心臟瓣膜手術，對於患者心臟與體力負荷較大，微創手術恢復期較短，醫師會考量患者情況給予最適當的手術方式。

李永在表示，心臟微創手術方式包括經導管手術、達文西手術及內視鏡小傷口手術等，各有適用對象及風險。部分患者因年紀大、體力較差或身體較虛弱，可能較適合微創手術，但微創不代表沒有風險，本質仍是重大心臟手術。

他指出，心臟負責全身血液循環，手術中若有血栓或組織碎屑進入腦部，可能造成中風；若進入其他部位，也可能引發相關併發症。經導管手術可能發生血管裂傷或栓塞，達文西及內視鏡手術則可能面臨心臟功能恢復不佳、肺部受到影響等問題。

不過，微創手術也有技術上的挑戰，李永在說，由於傷口較小，醫師無法像傳統開胸手術一樣直接看清手術部位，必須仰賴內視鏡、導管及影像設備定位，在心臟持續跳動的情況下完成治療，對醫師技術及操作精準度要求更高，也可能因患者個體差異而面臨不同風險。

至於不同術式風險，李永在說，以經導管主動脈瓣膜置換手術為例，若排除70歲以下、平時仍能正常走動的患者，依其參考的國內統計及健保資料，導管手術風險約1%至2%；80歲以上患者則約5%。若施作傳統開胸手術依照美國胸腔外科醫學會的風險評分標準，相關患者的手術風險可能落在5%至8% 。

李永在表示，傳統開胸手術風險並非只有死亡，還包括中風、血管或心臟破裂、傷口感染及肺炎等併發症。不過傳統開胸手術優點是手術視野較完整，若患者有兩、三個瓣膜同時出現問題，或病情較複雜，仍須採取傳統手術。

但傳統開胸手術須打開胸骨，患者通常需承受較長時間的體外循環，術後對心臟功能、肺部及整體體力的考驗也較大；但對心臟功能及體力狀況良好的患者而言，仍可能是合適的治療選項。

年紀大是否就不能接受傳統開胸手術，李永在表示，關鍵仍在患者能否承受手術，及疾病是否適合不同術式。對身體虛弱、活動能力較差患者，醫療團隊可能考慮經導管或其他微創方式，但仍須審慎評估風險。術後恢復時間也因人而異。

李永在也點出民眾迷思，常認為自費或價格較高的手術應更安全，但手術費用並不等於安全保證。微創手術的目的是透過不同技術降低部分手術過程負擔，並非完全消除風險。手術風險數據是提供患者及家屬參考，實際風險仍須依個別病況評估。