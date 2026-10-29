仰臥起坐別在床上做！醫警告「恐椎間盤突出」：早上更危險

不少人習慣在睡前或起床後，直接躺在床上做仰臥起坐，認為方便又能鍛鍊腹肌。不過，睦沐河醫美診所院長賴暉元在Threads發文提醒，千萬別在柔軟的床墊上做仰臥起坐，不僅可能無法有效訓練腹肌，還會增加腰椎負擔，甚至提高椎間盤突出的風險。

賴暉元解釋，由於床墊質地偏軟，躺下時骨盆容易下陷，影響腰椎原有的自然弧度，導致腹肌難以有效出力。此時，深層的「腰大肌」可能過度代償，協助拉起上半身，進而對腰椎產生額外壓力。

他指出，當脊椎處於大幅彎曲狀態，又反覆承受壓力時，可能增加椎間盤受損的風險。尤其早晨剛起床時，椎間盤含水量較高，若直接在缺乏支撐的軟床上猛烈彎曲脊椎，更需要留意受傷風險。

貼文曝光後，有網友認為，乾脆不要做仰臥起坐，因為許多人姿勢錯誤，其實還有更適合的徒手訓練方式。賴暉元也回應，太多人做仰臥起坐時都在「用脖子發力」及「瘋狂折腰」，結果根本不是練腹肌，反而增加頸椎與腰椎負擔。

至於如何安全鍛鍊腹肌？賴暉元建議，可改在平整、有支撐力的地面或瑜伽墊上，進行「捲腹」或「臀橋」等訓練，並注意核心穩定，避免腰椎過度彎折。另有網友詢問，「若已經椎間盤突出，在家可以做哪些復健？」他表示，可適度進行核心訓練及肌肉伸展，但應避免彎腰、折腰或抱頭起坐等動作。

除了捲腹與臀橋，還有不少運動能取代傳統仰臥起坐。英國體能訓練資深講師李布朗（Lee Brown）指出，仰臥起坐並非訓練核心肌群最有效的方法，若長期大量進行，還可能造成髖屈肌過度緊繃，增加腰椎負擔。

李布朗建議，可改做「棒式」、「側棒式」、「農夫走路」、「單側負重走路」及「鳥狗式」等5種運動，透過不同動作強化核心肌群與身體穩定性，皮拉提斯及瑜伽也是不錯的選擇。

李布朗也分享，一名長期受背痛困擾的短跑選手，經過6周棒式訓練後，核心耐力明顯提升，背痛也獲得改善。不過，核心肌力並非影響背痛的唯一因素，仍應依個人身體狀況選擇適合的訓練方式。