快訊

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

仰臥起坐別在床上做！醫警告「恐椎間盤突出」：早上更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
睦沐河醫美診所院長賴暉元提醒，在柔軟的床墊上做仰臥起坐不僅可能無法有效訓練腹肌，還會提高椎間盤突出的風險。 圖／AI生成
睦沐河醫美診所院長賴暉元提醒，在柔軟的床墊上做仰臥起坐不僅可能無法有效訓練腹肌，還會提高椎間盤突出的風險。 圖／AI生成

不少人習慣在睡前或起床後，直接躺在床上做仰臥起坐，認為方便又能鍛鍊腹肌。不過，睦沐河醫美診所院長賴暉元在Threads發文提醒，千萬別在柔軟的床墊上做仰臥起坐，不僅可能無法有效訓練腹肌，還會增加腰椎負擔，甚至提高椎間盤突出的風險。

賴暉元解釋，由於床墊質地偏軟，躺下時骨盆容易下陷，影響腰椎原有的自然弧度，導致腹肌難以有效出力。此時，深層的「腰大肌」可能過度代償，協助拉起上半身，進而對腰椎產生額外壓力。

他指出，當脊椎處於大幅彎曲狀態，又反覆承受壓力時，可能增加椎間盤受損的風險。尤其早晨剛起床時，椎間盤含水量較高，若直接在缺乏支撐的軟床上猛烈彎曲脊椎，更需要留意受傷風險。

貼文曝光後，有網友認為，乾脆不要做仰臥起坐，因為許多人姿勢錯誤，其實還有更適合的徒手訓練方式。賴暉元也回應，太多人做仰臥起坐時都在「用脖子發力」及「瘋狂折腰」，結果根本不是練腹肌，反而增加頸椎與腰椎負擔。

至於如何安全鍛鍊腹肌？賴暉元建議，可改在平整、有支撐力的地面或瑜伽墊上，進行「捲腹」或「臀橋」等訓練，並注意核心穩定，避免腰椎過度彎折。另有網友詢問，「若已經椎間盤突出，在家可以做哪些復健？」他表示，可適度進行核心訓練及肌肉伸展，但應避免彎腰、折腰或抱頭起坐等動作。

除了捲腹與臀橋，還有不少運動能取代傳統仰臥起坐。英國體能訓練資深講師李布朗（Lee Brown）指出，仰臥起坐並非訓練核心肌群最有效的方法，若長期大量進行，還可能造成髖屈肌過度緊繃，增加腰椎負擔。

李布朗建議，可改做「棒式」、「側棒式」、「農夫走路」、「單側負重走路」及「鳥狗式」等5種運動，透過不同動作強化核心肌群與身體穩定性，皮拉提斯及瑜伽也是不錯的選擇。

李布朗也分享，一名長期受背痛困擾的短跑選手，經過6周棒式訓練後，核心耐力明顯提升，背痛也獲得改善。不過，核心肌力並非影響背痛的唯一因素，仍應依個人身體狀況選擇適合的訓練方式。

椎間盤突出 腹肌 床墊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

該當頂客族嗎？32歲女問「生小孩有啥好處」 15年資歷媽神回7優點

浴室長霉不用狂刷！他曝洗澡後1習慣「每天花10秒」 實測1個月沒再發霉

砧板用錯恐吃下細菌！專家警告「別一塊切到底」 適合材質這樣配

眼周冒「白色小顆粒」別亂擠！醫師曝常見4成因：新生兒一半都有

相關新聞

書法大師杜忠誥辭世享壽77歲 管中閔追悼：繼續揮毫天上驚起風雷

知名書法大師杜忠誥昨天辭世，享壽77歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文追悼，他表示，敬送杜忠誥老師遠行，願杜老師繼續揮毫天上，驚起風雷。

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

眼周冒「白色小顆粒」別亂擠！醫師曝常見4成因：新生兒一半都有

有些人眼睛周圍會冒出一顆顆白色小顆粒，不痛不癢，卻怎麼擠都擠不出來，甚至好幾個月都不會消失，十分困擾。皮膚科醫師林昀萱表示，這些小顆粒其實是「粟粒疹」，並非一般粉刺、痘痘或脂肪粒，透露4種冒頭可能原因，建議若粟粒疹持續存在且造成困擾，可向皮膚科醫師求助，評估是否需要清除。

仰臥起坐別在床上做！醫警告「恐椎間盤突出」：早上更危險

不少人習慣在睡前或起床後，直接躺在床上做仰臥起坐，認為方便又能鍛鍊腹肌。不過，睦沐河醫美診所院長賴暉元在Threads發文提醒，千萬別在柔軟的床墊上做仰臥起坐，不僅可能無法有效訓練腹肌，還會增加腰椎負擔，甚至提高椎間盤突出的風險。

心衰竭用藥不純物超標恐影響療效 回收近470萬錠

食藥署公布，治療穩定型慢性中度至重度心衰竭的「心肯膜衣錠」，進行安定性試驗時發現超出檢驗規格上限，可能影響療效，11月6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。