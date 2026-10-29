快訊

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風論壇：煙花路徑曲折侵台機率低 日本須留意共伴效應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
煙花颱風將出現「西行→北轉→再西行→再北轉」的走勢，󠀠目前以最終轉向東北的可能性較高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
煙花颱風將出現「西行→北轉→再西行→再北轉」的走勢，󠀠目前以最終轉向東北的可能性較高。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

目前位於關島東方的中度颱風煙花，距離台灣約3500公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，路徑上無太大變化，未來幾天持續沿著副熱帶高壓邊緣移動。但高壓強弱反覆，煙花颱風的走勢也會比較曲折，將出現「西行→北轉→再西行→再北轉」的走勢，󠀠目前以最終轉向東北的可能性較高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末高壓暫時減弱，煙花颱風偏北分量增加，短暫轉向北行。下周一、下周二高壓再度增強，又將引導颱風偏西移動。等到下周三高壓下一波減弱，又再次北轉，最後轉向東北。

至於是否威脅台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來說，靠近、影響台灣的機率很低。日本的話，侵襲或靠近的機率偏低，影響方面則需視颱風北轉的位置而定，仍不排除有共伴效應發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

共伴效應 侵台 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中颱煙花環流不大、核心緊實 粉專：威力集中的中小型鋼砲

全台今迎天氣 吳德榮：兩波弱東北季風 煙花將再轉強颱大迴轉

把握今明好天氣留意日夜溫差 專家：煙花降中颱、路徑相當曲折

今年第10個強颱 煙花颱風眼非常清晰 未來36小時將維持顛峰狀態

相關新聞

書法大師杜忠誥辭世享壽77歲 管中閔追悼：繼續揮毫天上驚起風雷

知名書法大師杜忠誥昨天辭世，享壽77歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文追悼，他表示，敬送杜忠誥老師遠行，願杜老師繼續揮毫天上，驚起風雷。

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

眼周冒「白色小顆粒」別亂擠！醫師曝常見4成因：新生兒一半都有

有些人眼睛周圍會冒出一顆顆白色小顆粒，不痛不癢，卻怎麼擠都擠不出來，甚至好幾個月都不會消失，十分困擾。皮膚科醫師林昀萱表示，這些小顆粒其實是「粟粒疹」，並非一般粉刺、痘痘或脂肪粒，透露4種冒頭可能原因，建議若粟粒疹持續存在且造成困擾，可向皮膚科醫師求助，評估是否需要清除。

仰臥起坐別在床上做！醫警告「恐椎間盤突出」：早上更危險

不少人習慣在睡前或起床後，直接躺在床上做仰臥起坐，認為方便又能鍛鍊腹肌。不過，睦沐河醫美診所院長賴暉元在Threads發文提醒，千萬別在柔軟的床墊上做仰臥起坐，不僅可能無法有效訓練腹肌，還會增加腰椎負擔，甚至提高椎間盤突出的風險。

心衰竭用藥不純物超標恐影響療效 回收近470萬錠

食藥署公布，治療穩定型慢性中度至重度心衰竭的「心肯膜衣錠」，進行安定性試驗時發現超出檢驗規格上限，可能影響療效，11月6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。