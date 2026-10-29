颱風論壇：煙花路徑曲折侵台機率低 日本須留意共伴效應

目前位於關島東方的中度颱風煙花，距離台灣約3500公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，路徑上無太大變化，未來幾天持續沿著副熱帶高壓邊緣移動。但高壓強弱反覆，煙花颱風的走勢也會比較曲折，將出現「西行→北轉→再西行→再北轉」的走勢，󠀠目前以最終轉向東北的可能性較高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末高壓暫時減弱，煙花颱風偏北分量增加，短暫轉向北行。下周一、下周二高壓再度增強，又將引導颱風偏西移動。等到下周三高壓下一波減弱，又再次北轉，最後轉向東北。

至於是否威脅台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來說，靠近、影響台灣的機率很低。日本的話，侵襲或靠近的機率偏低，影響方面則需視颱風北轉的位置而定，仍不排除有共伴效應發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。