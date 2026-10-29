快訊

舊行動電源回收送150元！期限7天規則曝 再加碼行充舊換新折500元

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

禍不單行！西班牙第二起重大鐵路傷亡，又遇罷工＋大選

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，倖存乘客描述，當時一根鋼軌更從車廂底部一路刺穿到頂部。歐新社
西班牙28日發生高鐵列車追撞事故，倖存乘客描述，當時一根鋼軌更從車廂底部一路刺穿到頂部。歐新社

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

台鐵公司總經理馮輝昇今天上午出席台鐵假期記者會，談到西班牙高鐵追撞事故，他表示，台鐵藉此重新檢視現行安全防護機制。台鐵列車設有相關號誌及安全防護系統，若列車中途停車，後方區間號誌將會顯示紅燈等。

馮輝昇說，後方列車見到停止號誌，將會依照安全防護指示停車，列車ATP系統也會啟動自動防護機制，讓列車減速停車。而前方因故停止的乘務人員也會依照標準作業程序，下車執行後方列車防護措施。

台灣高鐵公司表示，系統與日本新幹線相同，採取「失效自趨安全」原則設計，當遇上行車系統故障或人為疏失時，將以「自動趨向安全」為最優先考量。

高鐵公司說，透過自動控制系統全程自動監控列車速度，當偵測到系統異常、收不到訊號或號誌故障，自動控制系統就會緊急自動停車。並根據前方列車位置、行控中心的進路設定及路線狀況等，連續計算列車允許速度。當偵測到目前列車速度超過可允許的速度時，ATC將自動減速，避免列車超速或與前方列車太靠近。

高鐵 西班牙 台鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 至少64人死亡、多人受傷

西班牙高鐵事故／號誌故障…前車暫停 後方卻人工下令放車

曾下達放行令…西班牙列車追撞至少64死 運輸部長：號誌系統故障

西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令

相關新聞

書法大師杜忠誥辭世享壽77歲 管中閔追悼：繼續揮毫天上驚起風雷

知名書法大師杜忠誥昨天辭世，享壽77歲。台大前校長管中閔今天在臉書發文追悼，他表示，敬送杜忠誥老師遠行，願杜老師繼續揮毫天上，驚起風雷。

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

北宜高鐵環評爭議 鄉親提告請求撤銷

台灣高鐵延伸宜蘭計畫今年一月通過二階環評，行政院七月拍板，核定總經費三五二一億元，預計最快二○二九年動工。但在地居民認為環評爭議未解，主管機關未能充分回應社會疑慮，昨循行政訴訟救濟，赴台北高等行政法院遞狀提告，請求撤銷環評結論。

今天放晴高溫回升 明起東北季風一波波 北東又變天

東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；白天北台灣及花東地區高溫回升，約27至28度，台東及中南部地區約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸留意溫差。

杜忠誥辭世享壽77歲 楊渡：向杜老師致上最高敬意 永別了

知名書法大師杜忠誥傳出昨天辭世消息，享壽77歲。作家楊渡今天在臉書發表「痛悲痛惜，杜忠誥老師」一文，他表示，杜忠誥的風骨與人格，是一個時代的典範。「向杜老師，致上最高的敬意。永別了，我一生敬愛的杜老師。您書寫的身影，將永存心中。痛悲！痛惜啊！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。