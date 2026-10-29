西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

台鐵公司總經理馮輝昇今天上午出席台鐵假期記者會，談到西班牙高鐵追撞事故，他表示，台鐵藉此重新檢視現行安全防護機制。台鐵列車設有相關號誌及安全防護系統，若列車中途停車，後方區間號誌將會顯示紅燈等。

馮輝昇說，後方列車見到停止號誌，將會依照安全防護指示停車，列車ATP系統也會啟動自動防護機制，讓列車減速停車。而前方因故停止的乘務人員也會依照標準作業程序，下車執行後方列車防護措施。

台灣高鐵公司表示，系統與日本新幹線相同，採取「失效自趨安全」原則設計，當遇上行車系統故障或人為疏失時，將以「自動趨向安全」為最優先考量。

高鐵公司說，透過自動控制系統全程自動監控列車速度，當偵測到系統異常、收不到訊號或號誌故障，自動控制系統就會緊急自動停車。並根據前方列車位置、行控中心的進路設定及路線狀況等，連續計算列車允許速度。當偵測到目前列車速度超過可允許的速度時，ATC將自動減速，避免列車超速或與前方列車太靠近。