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3成民眾健康識能不足 健康識能與傳播學會籲強化醫病溝通、阻斷假訊息

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
亞洲健康識能學會（AHLA）與台灣健康識能與傳播學會（TAHLA）今天拜會衛福部長石崇良，呼籲強化全民健康識能，從醫療人員教育、弱勢族群照護及健康假訊息防制著手，讓民眾聽得懂、做得到，更合理運用醫療資源。圖／台灣健康識能與傳播學會
亞洲健康識能學會（AHLA）與台灣健康識能與傳播學會（TAHLA）今天拜會衛福部長石崇良，呼籲強化全民健康識能，從醫療人員教育、弱勢族群照護及健康假訊息防制著手，讓民眾聽得懂、做得到，更合理運用醫療資源。圖／台灣健康識能與傳播學會

台灣約3成民眾健康識能不足，其中一成屬於極度不足，可能因教育程度、經濟條件及居住地區等因素，難以理解或取得正確的醫療資訊。亞洲健康識能學會（AHLA）與台灣健康識能與傳播學會（TAHLA）呼籲， 呼籲強化全民健康識能，從醫療人員教育、弱勢族群照護及健康假訊息防制著手，讓民眾聽得懂、做得到，合理運用醫療資源。

亞洲健康識能學會與台灣健康識能與傳播學會組成跨國訪問團，今天拜會衛福部長石崇良並提出建言。台灣健康識能與傳播學會理事長張武修表示，希望衛福部將健康識能納入政策推動重點。面對超高齡社會與數位醫療轉型，如何讓民眾理解複雜的醫療資訊、提升自主健康管理能力，是台灣從疾病治療走向預防的重要課題，也有助於讓醫療資源獲得更有效的運用。

張武修表示，部分民眾生病時習慣直接前往大型醫院，忽略基層醫療及自我照護的重要性；也有人因不理解醫療人員的說明，即使領取藥物，仍不清楚正確的服藥方式。提升健康識能不只是增加健康知識，更要讓民眾具備理解醫療資訊、做出健康決策及落實自我照護的能力，進而減少醫療資源的浪費。

張武修指出，立法院厚生會上周成立「全民健康識能推動委員會」，規畫從三個方向推動全民健康識能。首先是加強醫療人員的溝通訓練，協助醫療人員將專業資訊轉化為民眾容易理解的內容；其次是強化弱勢族群的健康識能，針對教育程度較低、居住偏遠地區或經濟條件不佳的民眾，提供更適切的醫療資訊與協助；第三則是防制健康假訊息，透過提升民眾辨識能力及源頭監測，降低錯誤健康資訊造成的傷害。

即將接任亞洲健康識能學會副理事長的澳洲學者Samantha Thomas表示，資訊環境正成為影響人們健康的最重要因素之一。公共衛生面臨的挑戰是，在日益受演算法和商業力量影響的環境中，如何確保可信任資訊保持競爭力。如果我們想要一個更健康、健康素養更高的社會，就需要改變資訊環境本身。她肯定台灣在數位健康識能方面的努力，期待將台灣健康促進政策的經驗轉化為國際研究成果。

亞洲健康識能學會理事長楊閔盛表示，各國在健康研究、政策評估及實務經驗上的交流十分重要，期待未來有更多台灣專家、學者及機構參與國際合作。此次討論台灣健康識能政策，也將交流亞太各國的推動經驗，盼透過此次交流，推動亞太地區健康識能評估工具及跨國合作，提升區域健康平權。

衛福部於會中表示，目前積極推動從個人到職場、社區等健康促進方案，提高民眾自主健康管理能力，落實「從治療走向預防」，減少國人不健康餘命，達成在超高齡社會健康老化。

假訊息 石崇良 健康

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