追劇卡、通話難！消基會實測近10%路段無5G 高鐵：明年全線有感改善

搭乘高鐵通行時，不少旅客都會反映網路不穩，導致通話、看影片「卡卡的」，尤其是苗栗段隧道不少，讓通勤族、商務客感到困擾。消基會實測更發現，全線就算提供5G路段，也有約10%地區連不上5G，甚至會出現通話中斷、無法撥通電話的窘境。高鐵公司今強調，已攜手電信業者投入20億經費，明年全線通訊將會有感改善。

消基會上午召開記者會，實測高鐵沿線訊號覆蓋率、上傳及下載速度，發現全線不僅沒有完全涵括5G服務範圍，就連5G服務範圍內也有接近10%的地區沒有5G可用。而在搭乘高鐵時的通話穩定性上，3大電信業者皆出現至少1次的通話中斷或撥通失敗。

台灣高鐵今年3月邀國內3大電信業者，提出「高鐵2.0」改善全線通訊品質計畫，將與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信投入20億，打造「搭車追劇不卡卡」，預計年底前先改善南港到板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底完成全線改善。

高鐵公司表示，通話與上網品質主要視消費者所屬電信業者提供的訊號服務為主。台灣高鐵今年已與3大電信業者攜手克服列車高速行駛下，產生的訊號不連慣與頻寬瓶頸。

高鐵公司指出，3大電信業者共同投入跨域整合計畫，導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式，以有效改善旅客搭乘高鐵時的通訊品質。相關工程將將高鐵沿線369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」(RRH)，且設置數量也將增加至逾2200座，預計2027年底完工，屆時旅客搭乘高鐵時即可感受通訊品質顯著提升。

對於消基會公布實測結果，高鐵公司強調，今年已著手進行沿線收訊改善工程，預計明年可以達成旅客搭乘高鐵行動通話一路暢通、瀏覽網頁及影片不斷線。