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跨性別者也有HPV感染風險 醫籲依身體結構定期篩檢、接種疫苗

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導

人類乳突病毒（HPV）不分性別認同與性傾向，只要有親密接觸就有感染風險，醫師提醒，跨性別者可能因荷爾蒙治療、性別手術改變身體結構，或擔心就醫時遭遇不友善對待，忽略定期篩檢。顧家醫療總院長顧芳瑜指出，HPV防治應依個人實際保留的器官、手術方式及接觸部位評估，並及早接種HPV疫苗，降低感染及相關癌症風險。

10月底同志遊行、跨性別遊行陸續登場，多元性別族群的健康需求值得關注。顧芳瑜表示，研究顯示，約8成的人一生中可能感染HPV。

HPV除了可能引起生殖器疣，也與子宮頸癌、肛門癌及部分口咽癌有關。即使接受性別肯定荷爾蒙治療，也不能因此認定感染風險增加或降低；目前尚無明確證據證實，睪固酮或雌激素治療會直接提高HPV感染率或加速癌症發生，真正需要注意的是是否因就醫障礙而錯過篩檢。

以跨性別男性為例，若長期使用睪固酮，可能出現子宮頸及陰道組織萎縮、乾燥等情形，增加子宮頸抹片採樣的不適，也可能影響檢體品質。若仍保留子宮頸，仍應依建議接受子宮頸癌篩檢；若因內診不適而難以就醫，可與醫師討論合適的採樣方式及其他可行選項，不宜因賀爾蒙治療或性別認同而中斷追蹤。

性別肯定手術，又稱性別重置手術，透過手術改變性別特徵，使其符合個人性別認同。而接受性別肯定手術者，也不代表就此免除HPV相關風險。

顧芳瑜指出，跨性別女性接受陰道成形術後，可能使用生殖器皮膚或腸道組織重建新陰道，重建組織仍可能受到HPV感染，出現生殖器疣或罕見的相關癌症。術後應依手術方式及個人狀況，與原手術團隊討論清潔、擴張照護及定期檢查；若出現異常出血、分泌物或皮膚病灶，也應及早就醫。

跨性別男性若接受手術後仍保留子宮頸，仍須評估子宮頸癌篩檢需求；跨性別女性若尚未接受手術，則可依原生生殖器官及症狀，尋求泌尿科等相關科別協助。此外，肛門及口咽也是HPV可能感染的部位，應依個人暴露風險與症狀和醫師討論是否需要進一步檢查。

顧芳瑜提醒，保險套能降低部分性傳染病風險，但無法完全阻隔HPV，因病毒仍可能透過未受保護的皮膚及黏膜接觸傳播。HPV疫苗則可預防疫苗涵蓋型別的感染，建議民眾依年齡、接種史及個人狀況諮詢醫師，評估接種時機。

他也指出，跨性別者就醫時常面臨不知道該掛哪一科、擔心法定姓名與外觀不符而遭注目，或對內診感到不安等困境。醫療院所可透過尊重當事人的稱呼、保障隱私及提供性別友善的醫療環境，降低就醫障礙。HPV防治不應以性別認同決定是否需要檢查，而應回到個人的身體結構、手術史及實際健康需求，讓每個人都能獲得適切的預防與照護。

跨性別者的健康照護，應從「目前保留的器官」與「手術狀態」出發，而非只看性別認同。依個人狀況選擇合適的就醫科別與定期檢查，有助於建立更完整、友善的生殖泌尿健康照護。圖／顧家醫療提供
跨性別者的健康照護，應從「目前保留的器官」與「手術狀態」出發，而非只看性別認同。依個人狀況選擇合適的就醫科別與定期檢查，有助於建立更完整、友善的生殖泌尿健康照護。圖／顧家醫療提供

跨性別 HPV 疫苗

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