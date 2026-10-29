立委要求調整20%農損申請現金救助門檻 陳駿季允諾

本次薔琵颱風農損達4.4億元，其中以雲林縣損失居冠。然而農業部目前僅公告宜蘭縣農產業全品項納入救助，引起其他縣市農民不滿。立委楊瓊瓔今於立法院質詢時要求，全國都應納入全品項救助，以及調整農業損失率20%才得申請天然災害現金救助的標準。農業部長陳駿季承諾年底前提出調整規畫。

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季，就「國際航運成本、貿易保護措施及主要市場需求變化對我國農產品外銷、農漁業生產成本、產銷穩定及農民所得之影響暨近5年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

根據「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，農林漁牧天然災害的農業損失率須達20%以上，未達20%者不予救助。

楊瓊瓔表示，根據農業部最新的官方統計，截至昨天，全台因薔琵風災造成農業損失已經滾雪球達到4億4623萬元，農作物被害面積高達6587公頃，這些數字是農民一整年的血汗錢，風一颳、大雨一淋，倒伏的倒伏、枯黃的枯黃、落果的落果，農民是看天吃飯的弱勢。

楊瓊瓔指出，農業部雖然已經公告雲林、台中、苗栗、彰化等9縣市的部分品項納入天然災害現金救助。但地方縣市首長和基層農會都在呼籲要爭取「全品項」現金救助，因為天災是不分作物的，大蒜、落花生、洋蔥受損，難道隔壁田的蔬菜、綠竹筍、馬鈴薯、稻穀就沒事？如果只准特定品項申報，基層公所收件還要一項一項核對，不僅行政效率慢，更造成農民之間的不公平，而面對極端氣候，現今20%受損面積的認定標準已經不合時宜，應該要調整。

農業部長陳駿季表示，是否要一塊田有損失就要救助，或者還是要設定一定比例，這些都需要再思考，但農業部已經有針對相關規定啟動檢討，承諾年底前會針對20%的申請門檻研擬相關調整。