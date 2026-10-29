快訊

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

禍不單行！西班牙第二起重大鐵路傷亡，又遇罷工＋大選

謝國樑：與蔣萬安都遇惡劣環境 揭「很多人受壓迫 懂的人就懂」

聽新聞
0:00 / 0:00

心衰竭用藥不純物超標恐影響療效 回收近470萬錠

中央社／ 台北29日電
食藥署指出，瑩碩生技的心肯膜衣錠在24個月安定性試驗中出現不純物超標，恐影響療效，已要求回收2種規格共8批、近470萬錠。示意圖／AI生成
食藥署指出，瑩碩生技的心肯膜衣錠在24個月安定性試驗中出現不純物超標，恐影響療效，已要求回收2種規格共8批、近470萬錠。示意圖／AI生成

食藥署公布，治療穩定型慢性中度至重度心衰竭的「心肯膜衣錠」，進行安定性試驗時發現超出檢驗規格上限，可能影響療效，11月6日前回收1.25毫克、2.5毫克共8個批號、近470萬錠。

衛生福利部食品藥物管理署27日公布藥品回收資訊，啟動回收瑩碩生技醫藥股份有限公司「心肯膜衣錠2.5毫克（衛署藥製字第049915號）」、「心肯膜衣錠1.25毫克（衛署藥製字第049851號）」，各4個批號產品。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天告訴媒體，接獲廠商主動通報，案內2項藥品於第24個月安定性試驗，有不純物含量超出檢驗規格上限的情形，可能影響藥品品質與療效的穩定性。

楊博文說，初步懷疑不純物應是藥品成分降解產生，該款藥品效期為2年，因有一批藥品於2年時檢驗不合格，廠商為保險起見，仍決定啟動相關批號的預防性回收，已銷售數量分別為232萬5000錠及237萬4000錠。

該藥品主成分為bisoprolol hemifumarate，核准適應症為穩定型慢性中度至重度心衰竭。依據民國114年衛福部中央健康保險署資料開放平台資訊，「心肯膜衣錠2.5毫克」年申報量約為294萬顆；「心肯膜衣錠1.25毫克」年申報量約為208萬顆。

楊博文說，已要求廠商於11月6日前完成回收作業，並繳交調查報告及預防矯正措施。

倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法91條，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。楊博文說，經查，案內2項藥品皆有其他同成分同劑型藥品可替代，應無藥品短缺之虞。

超標 心衰竭 慢性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

食藥署列9大藥品影響行車

罕病童跨海找藥等半年 衛福部承諾一個月內檢討

美敦力靜脈支架風波 食藥署：國內無不良通報 暫不停用

美敦力31起靜脈支架展開不全 食藥署曝67醫院使用、國內尚無不良通報

相關新聞

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

西班牙兩列高鐵在28日同向行駛途中發生嚴重追撞，已造成至少68人死亡、上百人受傷。官方初步調查指出，這起悲劇疑似是中央行控中心調度員在未確認軌道淨空的前提下，下達放行指令，西班牙政府坦承這是「令人費解」的人為失誤。但回看台灣，雙鐵掛保證，絕對不會發生這種狀況，因為行車系統都設有自動把管機制。

搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

北宜高鐵環評爭議 鄉親提告請求撤銷

台灣高鐵延伸宜蘭計畫今年一月通過二階環評，行政院七月拍板，核定總經費三五二一億元，預計最快二○二九年動工。但在地居民認為環評爭議未解，主管機關未能充分回應社會疑慮，昨循行政訴訟救濟，赴台北高等行政法院遞狀提告，請求撤銷環評結論。

今天放晴高溫回升 明起東北季風一波波 北東又變天

東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；白天北台灣及花東地區高溫回升，約27至28度，台東及中南部地區約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸留意溫差。

杜忠誥辭世享壽77歲 楊渡：向杜老師致上最高敬意 永別了

知名書法大師杜忠誥傳出昨天辭世消息，享壽77歲。作家楊渡今天在臉書發表「痛悲痛惜，杜忠誥老師」一文，他表示，杜忠誥的風骨與人格，是一個時代的典範。「向杜老師，致上最高的敬意。永別了，我一生敬愛的杜老師。您書寫的身影，將永存心中。痛悲！痛惜啊！」

明年漲碳費？ 彭啓明：交審議會討論

第一屆碳費審議於去年完成碳費費率架構，曾建議以二年為一期，分階段調升費率，代表去年起徵後，應在二○二七、二○二九年分別調升費率。隨著下周將召開碳費費率審議會，環境部長彭啓明表示，是否明年就要調升碳費，可讓委員評估；至於是否導入ＥＴＳ（總量管制與排放交易制度），也應是下周的討論重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。