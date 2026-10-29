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眼周冒「白色小顆粒」別亂擠！醫師曝常見4成因：新生兒一半都有

聯合新聞網／ 綜合報導
眼周出現白色小顆粒，很可能是粟粒疹。圖／AI生成
眼周出現白色小顆粒，很可能是粟粒疹。圖／AI生成

有些人眼睛周圍會冒出一顆顆白色小顆粒，不痛不癢，卻怎麼擠都擠不出來，甚至好幾個月都不會消失，十分困擾。皮膚科醫師林昀萱表示，這些小顆粒其實是「粟粒疹」，並非一般粉刺、痘痘或脂肪粒，透露4種冒頭可能原因，建議若粟粒疹持續存在且造成困擾，可向皮膚科醫師求助，評估是否需要清除。

林昀萱在臉書粉專發文指出，粟粒疹是內部充滿角質的良性微小囊腫，通常不超過3毫米，外觀呈現白色或淡黃色，摸起來偏硬，最常出現在眼皮及臉頰等部位。由於外觀與粉刺相似，不少人會誤以為是皮脂堆積，嘗試用手擠壓，卻始終無法清除。

林昀萱表示，粟粒疹其實相當常見，約有40%至50%的新生兒會出現，部分寶寶剛出生時，鼻子上就布滿白色小點，讓家長擔心是否出現皮膚問題。不過，新生兒的粟粒疹通常會在幾週至幾個月內自行消退，一般不需要特別治療。

相較之下，兒童及成人的粟粒疹往往較為頑固，不容易自行消失。除了眼皮、臉頰，也可能出現在額頭、生殖器等部位。林昀萱透露，成人長出粟粒疹不一定毫無原因，若皮膚曾經歷擦傷、燒傷，或接受雷射、磨皮、化學換膚等處置，都可能誘發續發性粟粒疹。此外，部分會造成水泡的皮膚疾病，在痊癒後也可能留下粟粒疹，使用某些藥物同樣可能導致它出現。

「粟粒疹」可能4成因

  • 皮膚擦傷、燒傷之後
  • 雷射、磨皮或化學換膚之後
  • 某些會起水泡的皮膚疾病痊癒後
  • 使用某些藥物之後

不過，眼周出現白色小顆粒，不代表一定就是粟粒疹。林昀萱提醒，汗管瘤、皮膚鈣化，以及部分毛囊相關病灶，在外觀上都可能與粟粒疹相似，民眾若無法自行分辨，應交由皮膚科醫師檢查，避免誤判。

至於如何處理，醫師指出，新生兒通常只需觀察，不必特別處置；成人若長期存在、影響外觀或造成困擾，則可由皮膚科醫師評估，透過適當方式清除囊腫內的角質。若粟粒疹數量較多，也可考慮外用A酸或輕度電燒等治療方式。

醫師 皮膚科 新生兒

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