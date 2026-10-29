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「戀愛腦」不是精神疾病 醫揭難離開爛感情關鍵：像賭博一樣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
精神科醫師楊聰財指出，「戀愛腦」並非正式精神醫學診斷，背後卻可能牽涉大腦獎賞機制、不安全依附及低自尊。示意圖／ingimage
精神科醫師楊聰財指出，「戀愛腦」並非正式精神醫學診斷，背後卻可能牽涉大腦獎賞機制、不安全依附及低自尊。示意圖／ingimage

為愛放棄朋友、工作機會，明知另一半會冷戰、情緒勒索，為何還是離不開？精神科醫師楊聰財指出，「戀愛腦」並非正式精神醫學診斷，背後卻可能牽涉大腦獎賞機制、不安全依附及低自尊，真正讓人難以抽身的，有時不是太愛，而是太害怕失去。

楊聰財表示，「戀愛腦」是流行用語，通常指在戀愛關係中過度把伴侶當成人生重心，情緒、決策及價值感幾乎依附對方，甚至犧牲健康、工作、人際關係與人生目標。這並非「愛得深」，而是對愛情過度依賴。

常見特徵包括整天等待訊息、因對方已讀不回焦慮；將伴侶理想化，即使親友示警仍不斷替對方找理由；為迎合伴侶放棄工作、朋友或夢想，甚至遭遇冷暴力、情緒勒索、欺騙或暴力，仍因害怕分離而不願離開。

為何愛情會讓人「失去理智」？楊聰財從生理機制分析，戀愛初期多巴胺分泌增加，帶來愉悅、期待及類似獎賞的感受；去甲腎上腺素增加，可能讓人心跳加快、注意力集中於對方，催產素及血清素等變化也與依附感有關，因此戀愛時的大腦確實可能出現類似成癮獎賞機制的現象。

心理層面則與依附關係、自尊及成長經驗有關。童年缺乏安全感、曾被忽略或經歷創傷者，可能更害怕被拋棄；自尊較低者，也可能把「被愛」當成證明自身價值的方式。

楊聰財也舉例，一名32歲女子交往初期備受男友呵護，半年後男友開始限制她與男性同事聚餐，女子陸續取消健身課、停止與朋友聚會，甚至放棄海外進修機會。男友之後經常冷戰，卻又偶爾送禮道歉，每當女子想分手，對方一句「沒有妳我活不下去」，又讓她心軟留下。

直到女子因長期失眠、焦慮及工作表現下降接受心理諮商，才逐漸理解自己真正害怕的是再次感受童年被忽略、拒絕的孤單。她重新建立自我價值、恢復社交及興趣後，才有力量結束這段關係。

楊聰財指出，讓人困在不適合戀情的原因還包括「沉沒成本」，因投入多年感情、青春或金錢而捨不得離開；以及「間歇性增強」，當伴侶時而冷漠、時而示好，如同不定期給予獎賞，反而可能讓人更難抽身。若長期因感情出現焦慮、憂鬱、失眠，或陷入反覆分合、情緒操控甚至暴力關係且無法抽身，應考慮尋求心理諮商或精神醫療協助。

戀愛 賭博 情緒勒索

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