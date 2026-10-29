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薔琵颱風農損逾4.4億元 農業部啟動現金救助、低利貸款助復耕

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

薔琵颱風造成全台多地農業災損，農業部統計，截至10月28日下午5時，農業產物及民間設施估計損失達4億4,623萬元。為協助農漁民盡速恢復生產，農業部已陸續公告9縣市農業天然災害現金救助及低利貸款地區與品項，另有5項氣象參數型農業保單達理賠標準，估計理賠金額約8,100萬元。

農業部表示，已於26日公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍；27日另公告屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣定置網漁業全品項救助，涵蓋農、林、漁、牧業多項作物及設施。

農業部指出，本次農作物受災以倒伏、浸水及落果為主，其中宜蘭縣金柑、茂谷柑，台中市蘋果、甜柿、梨，以及台東縣番荔枝、香蕉受損較為嚴重。宜蘭縣五結鄉農會公糧倉儲設施也有受損，但所儲公糧並未受損，農業部已督導盡速修繕。漁業災情則以屏東、宜蘭、花蓮及台東縣漁船（筏）與定置網受損為主。

畜牧業方面，雖然薔琵颱風未登陸台灣本島，仍造成零星災情，其中新北市林口區及石碇區影響較大，共有11頭豬隻死亡、23棟畜禽舍受損，損失金額達866萬元。農業部已主動公告上述兩區為豬隻及畜禽舍現金救助與低利貸款地區，呼籲受災畜牧業者把握申請期限，備妥文件向直轄市、縣市政府提出申請。

為加速災後復原，農業部表示，將依規定簡化符合條件品項的勘查程序，縮短救助時程，並持續掌握可能出現的遲發性災損，視實際受損情形研議後續措施。此外，農業部已啟動「災後復原輔導服務團」，協助農民田間復耕、病蟲害防治及設施重建，並提供有機質肥料補助。

農業部指出，今年已修正「農業天然災害救助辦法」，將現金救助額度提高至生產成本的25%；一年一收的長期作農產品若於防汛期間嚴重受損，可再獲得二分之一額外救助，符合災損天氣參數者則可免現勘，加速核撥。

保險理賠方面，本次颱風有5項氣象參數型保單達理賠標準，估計理賠金額約8,100萬元。農業部已促請產險公司簡化程序，主動核算並通知農民，盡速撥付理賠款。另農業部提供天災貸款及農企業災貸於2027年8月25日前免息，農漁民及農漁業者如有復原資金需求，可向貸款經辦機構申請；若有還款困難，也可依個案申請延期還款。

面對極端氣候挑戰，行政院已核定農業部提出的「智能韌性設施農業計畫」，預計2027年至2030年輔導農民導入高強度抗風鋼骨結構及物聯網（IoT）自動化環境控制設備，提升農業設施抵禦強風豪雨的能力，降低災損，穩定農產品品質與市場供需。

薔琵颱風 農業部 農損

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