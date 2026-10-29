搭高鐵追劇不卡？消基會5G實測出爐：中華電信蟬聯冠軍、1成路段沒5G

搭高鐵可以「追劇不卡」嗎？消基會今天舉行「高鐵5G實測揭露，沿線訊號覆蓋不足亟待改善」記者會，公布高鐵5G實測結果。綜合中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三家表現，消基會表示，中華電信一直都是第一名，台灣大哥大進步很多，而遠傳則是跟111年的調查差不多。而將近10%的地區沒有5G可用，得退回4G。

該項測試是於3月18日執行，涵蓋高鐵全線，並採平日離峰時段進行，透過「直達車」與「站站停」交錯測試，以降低人流變數干擾。

消基會董事長鄧惟中表示，做完這次測試調查一周後，高鐵公司就宣布「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，要跟行動通訊業者一起加強全線的通訊品質。消基會呼籲高鐵公司和三家這個行動通訊業者，每半年或一年公布量測結果，證明高鐵通訊品質確實有所改善。

調查指出，高鐵沿線5G網路仍處於持續建設與優化階段。三家業者也面臨共同問題，包含5G覆蓋不連續、隧道與特定路段訊號衰減及連線穩定度不足。影響行動收訊的強度包含用戶與基地台間的距離與障礙物。在隧道等特殊地形，若未增設補強措施，上網服務及通話極易受到影響與限制。

在「平均下載速率」方面，測試顯示中華電信159Mbps、台灣大哥大144.65 Mbps、遠傳電信122.27 Mbps。整體而言，北部地下車站（如台北、板橋、南港）因基礎建設完善，下載速度表現較佳；中南部地區方面，三家業者於嘉義路段皆能獲得較高的下載速率。然而在新竹、苗栗等隧道路段，受地形影響，三家業者速率皆出現波動，下載速率較不穩定。

至於上傳速率，中華電信39.21 Mbps、台灣大哥大31.19Mbps、遠傳電信36.01Mbps。北部地下車站因基礎建設完善，上傳速度表現較佳；中南部地區方面，三家業者於高雄路段皆能獲得較高的上傳速率。在新竹、苗栗等隧道路段，受地形影響，三家業者速率皆出現波動，上傳速率較不穩定。

至於「5G可用率及涵蓋率(訊號強度)」，中華電信為92.86%、台灣大哥大為90.22%、遠傳電信為85.31%。，三大電信於高鐵沿線大多數時間皆可使用5G服務，但在特定路段，如台南永康、苗栗造橋等區域，三家業者均出現僅能使用4G的情況，顯示仍存在局部覆蓋不足情形。

而三家業者的南北訊號強度比例測出結果相同，顯示收訊品質較為穩定，且多數時間5G訊號強度維持在「可」與「佳」之間。但仍有部分路段的訊號強度在「差」，表示涵蓋率仍有進步的空間。

在語音測試方面，各業者均出現零星問題，顯示即使在5G環境下，語音服務穩定性仍未完全成熟。

鄧惟中表示，此次調查特別注重涵蓋率，發現有將近10%的地區沒有5G訊號。他認為，電信業者在推動5G服務與收取相對高額資費的同時，應加速關鍵交通路段（如高鐵沿線、隧道區段）之網路建設與優化，提升訊號覆蓋連續性與服務穩定度。

鄧惟中表示，5G服務已進入普及階段，但在高移動環境下的實際體驗仍有精進空間。如何讓「高資費」真正對應「高品質」，將是電信業者未來競爭與消費者信任的關鍵。消基會期待主管機關持續關注行動通訊品質監測機制，並確實進行通訊品質改善。同時確保市場資訊透明，作為消費者選擇電信服務的重要依據。