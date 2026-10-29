推不出辯論人選？全國廢核行動平台今公布反方人選名單

11月28日九合一大選將同步舉行全國性公投，其中也綁定舉行廢除非核家園公投。全國廢核行動平台今表示，在接下來法定的5場電視發表會上，將由民間推派的3位代表，以及行政院提交的2位代表參加辯論，民間代表分別為小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲、國立海洋大學科技中心助理研究員王守誠，以及地球公民基金會發言人鄧宇佑。

全國廢核行動平台「核能公投」反方辦事處代表人崔愫欣表示，為了讓反對廢除非核家園的民間聲音能夠進入公共討論，全國廢核行動平台在10月15日已向中選會正式提交3位民間代表人選，分別為沈佩玲、王守誠，以及鄧宇佑。

崔愫欣指出，3位民間代表將從科學與經濟、地質與環境風險、公民與世代正義等不同專業與觀點出發，正面回應擁核方散播的錯假資訊。行政院則派出經濟部常務次長賴建信、民進黨立委陳培瑜作為政府方代表，說明政府的能源政策。

沈佩玲表示，去年曾參訪芬蘭核廢處置場，當地對核廢處置的謹慎、充分的社會溝通、接受公眾檢驗來建立公眾信任的工作做得詳實，令人大開眼界，能源政策要理性討論，更要尋求共識。

王守誠表示，將代表科學界對台灣土地安全的誠實發聲，呼籲選民用公投機會拒絕投機份子操弄老舊核電議題，選擇科學、安全且永續的台灣未來。

鄧宇佑認為，沒有務實的社會討論過程、讓全民理解能源資訊跟核電的真正代價，就不符合民主的精神，只是把能源討論政治武器化，一投再投，變成政治操作，拖累台灣的能源轉型。