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未來1周天氣東北季風接力來亂 今晴朗暖熱、下周氣溫跳水急轉涼

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天天氣比較穩定，以多雲到晴為主。聯合報系資料照
今天天氣比較穩定，以多雲到晴為主。聯合報系資料照

東北季風逐漸在減弱，各地白天高溫也會回升一些。中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，接下來會有兩波東北季風影響，分別是在明天到周六清晨，會有一小股的東北季風稍微增強；另外一波落在下周一、下周二這兩天，東北季風也會有逐漸增強的趨勢。

李孟軒說，今天台灣附近雲量減少，台灣上空主要在基隆北海岸、宜蘭地區，雲量相對比較多一些，其他地區雲量偏少、大致上可以看到陽光。今天整體上來說天氣比較穩定，要到明天東北季風增強之後，天氣才會有逐漸轉變的情形。

關於颱風動態，李孟軒表示，在西北太平洋，離台灣相當遠、大約距離3600公里左右的煙花颱風，它未來移動方向大致上朝西北西，之後開始轉北，往日本南方海面移動。

他說，煙花颱風對台灣天氣不會有直接影響，但是要留意的是，周日至下周三這4天，基隆北海岸、東半部、恆春半島會受到長浪影響，所以前往海邊活動要注意安全。

今天天氣以多雲到晴為主，只有在花東地區、午後中南部山區有零星降雨情形。各地高溫，北部和東北部26至27度左右，台東、中南部28至30度。不過清晨因為有輻射冷卻和東北季風影響之下，各地清晨偏涼，新竹關西只有16.0度，離島今天白天25至27度。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，明天東北季風稍微增強，降雨機率逐漸增加，主要在基隆北海岸到東半部一帶，降雨機率會增加一些。另外在桃園以北、大台北地區，可能也會有零星降雨情形。東北季風影響到周六清晨，周六白天有稍微減弱的趨勢。

李孟軒說，周日將是接下來天氣相對穩定的一天，各地多雲到晴為主，只有在東半部、恆春半島有一些零星降雨現象。下周一、下周二是另外一波東北季風增強的過程，桃園以北、東半部降雨機率有增加情形，東北部雨勢比較明顯一些。下周三之後東北季風減弱，降雨範圍會縮小到基隆北海岸、東半部。

溫度方面，他說，今天白天氣溫稍微回升一些，明天到周六有一股比較微弱的東北季風影響，白天在北部地區溫度稍微下降，白天高溫26、27度左右，花蓮地區溫度持平，中南部未來1周變化比較小。周日氣溫回升比較明顯，北部地區高溫回到28度以上。

李孟軒說，未來有兩波東北季風影響，在東北季風增強期間，可能在北部和東半部降雨機會稍微增加一些。下周一因下一波東北季風影響，北部地區氣溫逐漸下降，到了下周二偏涼，北部、東北部白天高溫下降到25度左右，下周三有再回升的趨勢。

煙花颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
煙花颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣溫 跳水

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把握今明好天氣留意日夜溫差 專家：煙花降中颱、路徑相當曲折

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