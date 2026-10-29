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杜忠誥辭世享壽77歲 楊渡：向杜老師致上最高敬意 永別了
知名書法大師杜忠誥傳出昨天辭世消息，享壽77歲。作家楊渡今天在臉書發表「痛悲痛惜，杜忠誥老師」一文，他表示，杜忠誥的風骨與人格，是一個時代的典範。「向杜老師，致上最高的敬意。永別了，我一生敬愛的杜老師。您書寫的身影，將永存心中。痛悲！痛惜啊！」
楊渡表示，他和杜忠誥相交相知20幾年，情同知己，無話不說。他最近出的書《時代的脊梁》請杜老師為封面題字，那樣鮮活有力，充滿骨氣和正氣，他正想約杜忠誥和寫序文的台大前校長管中閔一起聚聚。「太遺憾了！太遺憾了！」
楊渡表示，他是一個文學人，難免有時覺得生命虛無灰暗，會去杜忠誥的書房聊一聊，談談內心的事，找回文化的底蘊和生命力。而今而後，再難有一個文化的根脈源頭，可以依靠了。
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