老農津貼調增案持續卡關 陳駿季：年底前未通過就無法回溯發放

行政院今年初通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，不過至今尚未完成三讀。農業部長陳駿季表示，今年底前若無法三讀，追加預算恐也來不及通過和回溯發放。

行政院今年1月通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，行政院規畫若修法通過，津貼將自今年7月1日起追溯辦理，預估受惠人數約53萬，但因朝野對1萬元、1.2萬、1.5萬元等發放額度版本未達共識，且行政院先行編列追加預算遭到立法院預算中心對法源提出質疑，因此今仍未三讀，目前依照舊制發放，實際金額仍要看最終通過條文而定。

立法院經濟委員會今邀請陳駿季就「國際航運成本、貿易保護措施及主要市場需求變化對我國農產品外銷、農漁業生產成本、產銷穩定及農民所得之影響暨近5年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

立委邱議瑩質詢時說，目前老農津貼調升版本提案逕付二讀交付黨團協商，今年9月提出老農津貼追加預算64億5270萬元支應7月到12月的差額，但從1月到現在仍然卡關未完成三讀，擔憂7月起的調升差額無法補發。

陳駿季表示，今年若無法通過調升版本，原先規畫的回溯7月發放、放寬排富標準、2年期中檢討機制就無法執行，現在追加預算要額外的64多億元，若增加到1.5萬就要額外的320億元，農業部依法律支出預算已經占整體預算的48%，繼續加碼的話會超過一半，這樣的支出現象並不合理，希望各黨支持以行政院版本來通過

邱議瑩提醒，老農津貼發放額度到了現在確實要調整，但不能過高，對農民的照顧和農業發展不能只是發錢。